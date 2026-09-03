Арест за двама българи в Германия за палеж на отбранителна фирма: Политическа поръчка

Германската полиция е задържала двама български граждани - 28-годишна жена и 38-годишен мъж по подозрение за палеж с предполагаеми политически мотиви на строителна площадка пред централата на фирмата за отбранителни технологии "Роде и Шварц" (Rohde & Schwarz) в Мюнхен. Очаква се да бъдат предоставени допълнителни подробности по случая, съобщи днес баварската телевизия Бе Ер 24.

Говорител на полицията потвърди, че се води разследване за умишлен палеж, но заяви, че към момента няма доказателства, че нападението е било насочено конкретно срещу "Роде и Шварц".

От компанията потвърдиха, че е имало палеж, и добавиха, че скоро ще предоставят повече информация.

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Според Бе Ер 24 малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията в мюнхенския квартал Берг ам Лайм. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора.

Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата, два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале миналия месец, отбелязва Ройтерс.

Германският вътрешен министър Александер Добринт заяви, че чуждестранни сили, по-конкретно Русия, могат да използват леви екстремистки групи като "марионетки за саботаж" и предупреди, че някои от тях все по-често повтарят руските тези относно войната в Украйна.

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