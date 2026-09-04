Кабинетът "Радев":

Българинът, който покори Олимп два пъти

04 септември 2026, 7:00 часа 422 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Колаж: Actualno.com
Българинът, който покори Олимп два пъти

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Само шестима спортисти в българската история могат да се похвалят с два златни медала от олимпийски игри. Феномени, покорили върха на най-големия спортен форум не веднъж, а цели два пъти. Това са Мария Гроздева, Боян Радев, Петър Киров, Николай Бухалов, Норайр Нурикян и днешният герой, чийто път започва от футболното игрище, но го отвежда до всеки подиум в спортната стрелба.

Българският феномен, който властва две десетилетия в спортната стрелба

Таню Киряков е роден а 2 март 1963 година в град Русе. От малък той показва спортни заложби и родителите му го записват в спортното училище "майор Атанас Узунов", където учи със специалност "Футбол". Макар че е всеки ден на терена и има желание да играе някакъв колективен спорт, съдбата има много различни планове за Таню. Един ден през 1977 година баща му - Христо, го завежда на едно от местните стрелбища. Там му дават една пушка и той отправя първите си изстрели. За всеобща изненада на всички присъстващи той проявява завидна точност. И веднага се появява въпросът, насочен към баща му: "Защо не го накараш да тренира?"

Така започва пътят на Таню Киряков в стрелбата. Той започва да тренира в клуба при баща му. Първоначално младежът не е никак ентусиазиран, но впоследствие се мотивира от конкуренцията. На едно от вътрешните състезания той е победен от всичките си съотборници, което се оказва повратният момент в живота му. Таню започва да тренира усилено и съвсем скоро започва и великата му спортна кариера. Първата му победа идва през 1979 година, когато печели състезанието на Организацията за съдействие на отбраната. Той постига най-добрия си резултат до момента и бива награден с премия от 30 лева.

Таню Киряков

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Две години по-късно вече е познато лице на международната сцена, след като става балкански шампион на първенството в Атина. Постепенно Таню Киряков започва да се утвърждава като един от най-добрите родни стрелци и да участва на най-големите шампионати. През 1984 година той остава на крачка от медалите на Европейското първенство в Братислава, където завършва на четвъртото място. Именно в словашката столица българинът показва на всички, че е въпрос на време да стъпи на подиума. През следващите години той продължава да привлича погледите на света, докато фокусът му е насочен към Олимпийските игри в Сеул през 1988 година.

Мечтан дебют на олимпийската сцена

След години на бойкоти, в корейската столица се събират най-добрите състезатели в стрелбата. Киряков прави своя дебют на олимпийската сцена в надпреварата на 50 метра пистолет, в която остава само на точка от бронзовия медал. Шест дни по-късно е състезанието на 10 метра въздушен пистолет. В квалификацията българинът се представя отлично и завършва трети, на 5 точки от лидера Ерих Булджунг (САЩ), който изравнява световния рекорд. Във финала обаче Киряков прави нещо, което никой не е очаквал. Българинът, китаецът Ксю Хайфенг и Игор Басински от СССР единствени преминават границата от 100 точки (102.9 за Киряков). В крайна сметка се оказва, че с по 687.9 точки Киряков и американецът имат абсолютно равен общ сбор. Родният състезател обаче е признат за олимпийски шампион заради по-точните си изстрели във финала.

Таню Киряков

Пропуснатият медал заради дефектен пистолет

От този момент нататък успехите започват да валят за голямата звезда на България в стрелбата. През същата година той става европейски шампион на 10 м въздушен пистолет и печели Световната купа. Той повтаря триумфа си в Световната купа три години по-късно, а основният му фокус отново е насочен към олимпийските игри, които ще се проведат в Барселона. Киряков се класира за финал с много висок резултат, но не успява да защити титлата си, тъй като стреля с дефектен пистолет, чийто мерник е изместен. Четири години по-късно той все пак се връща на олимпийския подиум, когато печели бронзовото отличие на 10 м въздушен пистолет в Атланта. Преди това той прибавя още един медал към колекцията си - бронз от шампионата на Стария континент във Вантаа.

През 1999 година печели два сребърни медала от Европейския шампионат в Арнем, а година по-късно пристига в Сидни за четвъртото си участие на олимпийските игри. Мнозина подценяват българския състезател, но той отново опровергава очакванията и се окичва със златния медал в дисциплината 50 метра стрелба с малокалибрен пистолет. По този начин той се превръща в едва шестия българин, стъпвал два пъти на олимпийския връх.

Шест участия на олимпийски игри

Той продължава да бъде световна звезда в стрелбата и в началото на новия век. Киряков участва още два път на олимпийски игри - през 2004 и 2008 година, където остава само на точка от финала в дисциплината на 10 метра. В този момент той вече е на 45 години. В периода между двете олимпиади русенецът печели още две титли - на 10 и 50 метра пистолет, два сребърни медали и два бронзови от европейските първенства. В един момент от кариерата си Таню Киряков държи и световен рекорд.

Таню Киряков

Така повече от две десетилетия Таню Киряков властва в стрелбата. Резултатите му на олимпийската сцена говорят сами по себе си - шест участия и три медала. Още по-впечатляваща е статистиката му на най-големия спортен форум - в 12 изпитания само веднъж се класира извън Топ 10. За историята той ще остане не само като един от шестимата двукратни олимпийски шампиони на България, но и като пример за дълголетие спорта. В неговата славна кариера не останаха "несвалени мишени". След като се оттегли от спорта, той започна да оформя следващото поколение в стрелбата. За кратко се докосва и до политиката като част от XLII Народно събрание.

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ от "По следите на забравените": Тъжната 100-годишнина на гиганта, който загуби всичко за по-малко от десетилетие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спортна стрелба Таню Киряков олимпийски игри Спортни рубрики Actualno.com По следите на забравените
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес