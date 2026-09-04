Свалете с 10% парите за персонал: ВСС отказа да го направи

Висшият съдебен съвет (ВСС) отказа да се съобрази с указанията на Министерството на финансите за съкращаване на разходите за персонал с 10% в проектобюджета за 2027 г. ВСС не изпълни и препоръката за значително по-нисък размер на бюджета за догодина. Това стана при гласуването на проект на бюджет за 2027 г. и бюджетните прогнози за следващите три години, съобщава специализираният юридически сайт "Лекс".

Какво е оправданието - парите за персонал били само за наистина заети постове в правосъдната система, а не за свободен щат.

"Насоките на Министерството на финансите за ограничаване на разходите за персонал са неприложими за съдебния бюджет. Изискването в указанията за съкращаване с 10 на сто на персонала не е възможно да се приложи спрямо магистратите предвид конституционния принцип за несменяемост. Това означава, че реализирането на икономии е приложимо единствено по отношение на служителите. Т.е. цялата тежест на финансовата редукция се пренасочва принудително към намаляване на броя на служителите, което ще доведе до 22% съкращаване или 2271 служители. Механичното извършване на съкращаване ще доведе до загуба на административен капацитет и правни рискове", каза председателят на бюджетната комисия Стефан Петров.

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По думите му, финансовото министерство препоръчало таван на бюджета за съдебната власт за 2027 година от 701 847 800 евро при бюджет за тази година от 762 033 000 евро.

Все пак, в проекта за бюджет за 2027 година ВСС е съобразил част от указанията като е редуцирал капиталовите разходи и тези за издръжка. В числа обаче предвижданията на съвета са следните: за 2027 г. се залага бюджет в размер на 868 105 000 евро, за 2028 г. – 880 321 000 евро, а за 2029 г. – 852 325 000 евро. Разходите за персонал са изчислени на базата на зает щат към 31 юли 2026 г. За 2027 г. те са 740 463 700 евро, за 2028 г. – 739 403 500 евро, а за 2029 г. – 742 128 200 евро. И за трите години средствата за заплати са 589 688 500 евро.

През 2027 година ВСС реши да увеличи заплатите на магистратите с 3,8% - защото има ново правило за определяне на заплатите на младшите магистрати. Те вече получават 60 на сто от заплатата на депутатите. Предвидени са 30 848 000 евро за допълнителни възнаграждения за натовареност по чл. 233, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Средствата за издръжка за 2027 г. са 67 656 000 евро, за 2028 г. – 65 664 000 евро, а за 2029 г. – 66 405 000 евро.

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