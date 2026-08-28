"Да се готвим за най-лошото от войните": Експерт иска "патрулиращи дронове" у нас

"Ако войните в Иран и в Украйна продължат, серията от инциденти с дронове край морето ще продължат. България трябва да се подготви и в момента правителството се свърза с мен затова как да намери решение бизнесът заедно с държавата, да се подготвим за най-лошото. Това, което се случва сега е, че ще има още остатъци от дронове, които да дойдат".

Затова предупреди пред bTV Тодор Иванджиков, председател на Асоциация на българската авиационна индустрия. Още: Отново: Части от разбити дронове изплуваха на няколко плажа (СНИМКИ)

"Патрулиращи дронове" по морето

Снимка: БГНЕС

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Според него трябва да бъдат въведени "патрулиращи дронове" по морето.

"Трябва да се обърне внимание на българските производители на дронове, които правят добри продукти. Трябва да въведем в експлоатация "патрулиращи дронове", призова още веднъж Иванджиков.

Според него радари, камери и дронове трябва да работят в един синхрон.

"Времето за чудене приключи и трябва да бъдат взети спешни мерки", призова Иванджиков.

Славчо Велков, експерт по национална сигурност, добави, че не може да се твърди, че дронове не са опасни, защото не може да се каже със сигурност какво съдържат.

"Ако се случи непоправимото и загине от дрон български или чуждестранен турист, това ще повлияе много сериозно както на туризма у нас, така и на провеждането на "Евровизия 2027" в Бургас", предупреди Велков.

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