Германската армия удължава участието си в мисии в Средиземно море

Германската армия (Бундесвер) ще продължи с участието си в мисии на НАТО и ЕС за наблюдение на морското пространство, борба с тероризма и предотвратяване на трафика на хора и оръжия в Средиземно море. Правителството на канцлера Фридрих Мерц днес гласува за удължаването на две мисии с още година. Решението трябва да бъде одобрено и от германския парламент, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Мисията "Мед Ирини" (Med Irini) на ЕС край либийския бряг наблюдава спазването на оръжейното ембарго, наложено на Либия от ООН. Целта на мисията е да предотврати нелегалния износ на петрол и да помогне с борбата срещу мрежите от трафиканти на хора и контрабандисти.

Ще продължи и участието на Бундесвера в операцията на НАТО "Морски страж" (Sea Guardian). Мисията "в момента изпълнява три задачи, свързани с морската сигурност - изграждане на капацитет за морска сигурност, подкрепа за морската ситуационна осведоменост и морска борба с тероризма", пише на сайта на Алианса.

