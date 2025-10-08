Войната в Украйна:

Германската армия удължава участието си в мисии в Средиземно море

08 октомври 2025, 16:10 часа 212 прочитания 0 коментара
Германската армия удължава участието си в мисии в Средиземно море

Германската армия (Бундесвер) ще продължи с участието си в мисии на НАТО и ЕС за наблюдение на морското пространство, борба с тероризма и предотвратяване на трафика на хора и оръжия в Средиземно море. Правителството на канцлера Фридрих Мерц днес гласува за удължаването на две мисии с още година. Решението трябва да бъде одобрено и от германския парламент, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Още: Изстреляха фоейрверки по военен самолет в Германия

Мисията "Мед Ирини" (Med Irini) на ЕС край либийския бряг наблюдава спазването на оръжейното ембарго, наложено на Либия от ООН. Целта на мисията е да предотврати нелегалния износ на петрол и да помогне с борбата срещу мрежите от трафиканти на хора и контрабандисти.

Ще продължи и участието на Бундесвера в операцията на НАТО "Морски страж" (Sea Guardian). Мисията "в момента изпълнява три задачи, свързани с морската сигурност - изграждане на капацитет за морска сигурност, подкрепа за морската ситуационна осведоменост и морска борба с тероризма", пише на сайта на Алианса.

Бундесвера: Сериозен ръст на интереса към военната служба в Германия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
НАТО Германия Средиземно море Бундесвера информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес