Планът на ЕС за отказ от руски петрол и газ преодоля първо препятствие

Посланиците на страните от ЕС са се споразумели на заседание да продължат с плана на блока за прекратяване на вноса на руски петрол и природен газ до 2028 г., заявиха дипломати от ЕС, цитирани от Ройтерс. Така те премахнаха първата политическа пречка пред закона преди да бъде гласуван от правителствата на страните членки по-късно този месец. ЕС преговаря за правни предложения за постепенно премахване на руския петрол и газ до януари 2028 г., опитвайки се да лиши Кремъл от приходи за финансиране на войната в Украйна.

Посланиците на ЕС са се съгласили при среща на закрити врати да препратят предложения закон на своите министри за одобрение на срещата им на 20 октомври, съобщиха трима дипломати пред Ройтерс.

Дипломатите заявиха, че почти всички страни от ЕС са изразили подкрепата си за плановете, което предполага, че те лесно ще бъдат приети – въпреки критиките от страна на Унгария и Словакия, чиито правителства искат да поддържат тесни връзки с Русия.

Преговорите за технически поправки текат преди гласуването на 20 октомври.

Нерешени въпроси

Един от нерешените въпроси е дали износът на втечнен природен газ за Европа трябва да разполага с разрешително преди доставката и трябва ли произходът му да бъде проверен от митническите власти, когато пристигне в пристанищата на ЕС, за да се гарантира, че не е руски.

Франция и Италия обявиха, че подкрепят цялостния план, но искат пратките или да са получили предварително разрешително - ако властите могат да наложат подобна практика достатъчно бързо - или вместо това да бъдат проверени от властите при пристигането им в ЕС, за да се гарантира прилагането на забраната, казаха дипломати от ЕС.

Планът за отказ

Ако бъде одобрен, законът ще сложи край на продължилата десетилетия зависимост на Европа от руските петрол и газ, като постепенно ще премахне вноса на руски газ по нови договори от януари 2026 г., а след това и съществуващите краткосрочни договори от юни 2026 г., и дългосрочни договори през януари 2028 г.

Страни, включително Унгария, Франция и Белгия, все още внасят руски природен газ, който е 12 на сто от импорта на газ в ЕС в сравнение с 45 на сто преди инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.

Законът ще задължи Унгария и Словакия - двете страни, които все още внасят руски петрол - да определят национални планове за спиране на този внос до 2028 г.

"Квалифицирано мнозинство" от страните членки на ЕС - което означава поне 55 на сто от тях - трябва да одобри плановете. След като това се случи, страните от ЕС и законодателите ще договорят окончателния текст на закона.