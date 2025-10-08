Обвиниха португалска легенда в нарушаване на санкциите срещу Русия

Една от най-големите легенди на португалския футбол бе обвинен в нарушаване на санкциите срещу Русия. Става въпрос за бившия офанзивен полузащитник на Бенфика, Фиорентина и Милан - Руи Коща. Това съобщи изданието „Nexta_tv“. Според информациите той е свързан с трансакция, която е била преведена от руския гранд Локомотив Москва на „лисабонските орли“, а по този начин са нарушени санкциите. За действията е уведомена прокуратурата в неговата родина.

Руи Коща си навлече сериозни проблеми

В момента Руи Коща е президент на Бенфика, откъдето тръгна за големия футбол. Наскоро от Локомотив Москва са превели 76 хиляди евро на лисабонския гранд като част от сделката по трансфера на аржентинеца Херман Конти в руския тим. Тя бе финализирана още през 2023-та, но „железничарите“ е трябвало да възстановят разходите по нея на иберийския клуб.

The president of Portuguese club Benfica, Rui Costa, has been accused of violating anti-Russian sanctions after transferring €76,000 from Moscow’s Lokomotiv, reports CNN Portugal.



The transaction concerned the reimbursement for the transfer of Argentine player Herman Conti in… pic.twitter.com/kLRUFx7Wok — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2025

Малко след превода на Локомотив португалска банка е заподозряла, че може да става въпрос за нарушение на санкциите срещу Русия и поради тази причина е докладвала трансакцията в прокуратурата. Парите пък веднага са били върнати по сметката на Локомотив Москва от друга финансова институция.

Легендата най-вероятно ще се размине с глоба

Руи Коща призна, че е възможно да е била допусната грешка, която да е алармирала властите за евентуално нарушаване на санкциите. Той обаче е категоричен, че няма никакви данни за корупция или съзнателни действия. От прокуратурата в Португалия обмислят да прекратят делото срещу легендарния футболист, а той да заплати единствено глоба за изцепката си.

Наскоро Бенфика назначи Жозе Моуриньо за нов треньор на тима.