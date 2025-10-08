"Големите българи са избити и забравени. Останали са само малките": Защо нямаме нищо общо с българите след Освобождението?

Писателят и водещ Иво Сиромахов направи сравнение на българите от първите 30 години след Освобождението и българите от първите 30 години на демокрацията, като се опитва да сравни едните и другите и да си отговори на въпроса какво се е объркало. В доста популярна публикация в профила си в социалните мрежи той написа:

"След 1878-а, само за няколко десетилетия България от нищото се превръща в модерна държава. По онова време са построени Университетът, Народния театър, сградата на Парламента, Военният клуб. Основани са Художествената Академия, Българското книжовно дружество, Народната библиотека. След 1991-а са построени предимно кръчми и бардаци. Това е положението.

След 1878-а в Народното събрание работят личности като Захарий Стоянов, Петко Каравелов, Константин Величков, Васил Друмев. Сега в Народното събрание мишкуват някакви анонимници, назначени от партийните си вождове. Това е положението.

След 1878-а творят поети и писатели като Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Кирил Христов. След 1991-а поетите и писателите само се ослушват към коя партийна групировка да се прикачат, с надеждата да им подхвърлят някой кокал. Това е положението.

През войните за национално обединение десетки хиляди млади български момчета загиват за отечеството си. Сега битките са предимно за поредната промоция на евтино олио в хипермаркетите. Това е положението.

Снимка: БГНЕС

Защо днешните българи нямаме нищо общо с онези българи от първите десетилетия след Освобождението? Защото най-светлите умове и най-ярките личности са били мачкани и безмилостно избивани.

Синовете на Райна Княгиня, славни български генерали, герои от войните за национално обединение, загиват в комунистическите лагери на смъртта.

Родът на Иван Вазов е разселен и паметта за подвизите на Владимир Вазов, на Георги Вазов съзнателно заличавана. Най-малкият брат – Борис Вазов умира в мизерия и унижения през 1957 година. Пенсията му е отнета.

Унищожавана е паметта за големите герои от Първата световна война – генералите Иван Колев и Стефан Тошев. Защото за да защитят родината си са разгромили руснаците в Добруджа.

Саможертвата на поручик Димитър Списаревски е изтрита от учебниците. Спасителят на София от американските бомби е обявен за „фашистки“ летец!

Светлият карикатурист и фейлетонист Райко Алексиев е измъчван и пребит до смърт. Убиецът му дълги години след това е депутат, даже кръщават улица на негово име. Това е положението.

Големите българи са избити и забравени.

Останали са само малките."