Изживей един ден като управител на магазин с „Мениджър за един ден“ в Kaufland

Kaufland България отваря вратите си за ученици и студенти, които искат да влязат в ролята на управител на филиал. Участниците ще преживеят реалната динамика на един ден в света на модерната търговия. За поредна година компанията подкрепя младите хора чрез инициативата „Мениджър за един ден“, организирана от Junior Achievement България (JA Bulgaria).

По време на своя „мениджърски ден“ участниците ще се потопят в света на бизнес лидерството и ще открият как се изгражда успешен екип. Ще научат как да общуват ефективно, как да мотивират хората около себе си и как се вземат решения, които движат бизнеса напред. Техен личен ментор ще бъде управителят на филиала, който ще сподели своя опит, ценни уроци от практиката и съвети как да се развиват в голяма и утвърдена компания като Kaufland.

В рамките на инициативата младежите ще надникнат зад кулисите на един динамичен работен ден - ще проследят как се организира екипната работа и ще се запознаят отблизо с процеса по вземане на решения. Те ще натрупат ценен практически опит за това как се планира работния ден, как се координира работата между различните отдели и как се постигат общите цели на магазина. Така младите мениджъри ще преживеят един ден, изпълнен с динамика, екипна работа и вземането на отговорни управленски решения. Това е преживяване, което трудно може да бъде постигнато в учебна среда.

„В Kaufland вярваме, че лидерството се изгражда чрез опит, споделени знания и вдъхновение от реалната среда. С инициативата „Мениджър за един ден“ даваме възможност на младите хора да се потопят в атмосферата на един модерен филиал и да развият увереност в собствените си способности.“ - сподели Анелия Панчева, експерт „Работодателска Марка“ в Kaufland България.

Бъдещите лидери ще могат да се включат в инициативата в девет града в страната -София, Пловдив, Бургас, Враца, Габрово, Стара Загора, Варна, Велико Търново и Русе. Всеки студент или ученик, който иска да стане „Управител на филиал за един ден“, може да кандидатства чрез официалната платформа на JA Bulgaria – https://mfd.jabulgaria.org/job/upravitel-na-filial-7/ до 15 октомври т.г. Кандидатстването включва регистрация в системата и изготвяне на кратък мотивационен текст.

След селекция от екипа на Kaufland, одобрените участници ще получат персонална покана и подробна информация за своето участие.