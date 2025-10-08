Войната в Украйна:

Здравната инспекция в София се сети за боклука

08 октомври 2025, 17:58 часа 234 прочитания 0 коментара
Здравната инспекция в София се сети за боклука

Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) се е самосезирала по медийни публикации и е издала предписание на Столичната община да предприеме спешни действия за почистване на районите "Люлин" и "Красно село". Двата района се оказаха в криза с отпадъците още в неделя, след като кметът Васил Терзиев отказа да подпише нов договор с частна фирма за сметосъбиране заради прекалено високите цени.

Компанията, с която е трябвало да бъде сключен новият контракт, е консорциум с участието на фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис – Таки.

Междувременно изтече и старият договор за почистването на "Люлин" и "Красно село", който беше с фирмата "Зауба", чийто краен собственик е Румен Гайтански – Вълка. Още: Кой е виновен за кризата с боклука в София? Анкетата на Actualno.com

Кризата

От неделя насам Столичната община се опитва със собствени екипи и техника да събира отпадъците в двата района, но ресурсът не достига, а контейнерите често преливат.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Когато бяха констатирани случаи на неправомерно изхвърлени болнични отпадъци, прокуратурата отказа да образува досъдебно производство и да започне разследване по сигнала на Столичната община. Сигналът, както и медийни публикации, сочеха за нередности при изхвърлянето на опасни медицински отпадъци в контейнери за битови. Столичната община е уведомила редица институции – сред тях РИОСВ, СРЗИ, ДАНС и СДВР – за нарушения, свързани с неправомерно смесване на болнични с битови отпадъци", съобщиха в сряда от общината по повод предписанието на СРЗИ. Още: И затворници ще помагат с чистенето на отпадъци в София

Решението на здравната инспекция съвпадна с политическите коментари около кризата с отпадъците. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи на кмета Терзиев "да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, екокатастрофа – каквото иска да му гласуваме, ще има 66 депутати 'за'". Терзиев от своя страна призова държавните институции да работят съвместно със Столичната община за овладяване на кризата и за трайно решение на проблемите с боклука в столицата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Сметопочистване София боклук боклуци боклук София
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес