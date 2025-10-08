Здравната инспекция в София се сети за боклука

Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) се е самосезирала по медийни публикации и е издала предписание на Столичната община да предприеме спешни действия за почистване на районите "Люлин" и "Красно село". Двата района се оказаха в криза с отпадъците още в неделя, след като кметът Васил Терзиев отказа да подпише нов договор с частна фирма за сметосъбиране заради прекалено високите цени.

Компанията, с която е трябвало да бъде сключен новият контракт, е консорциум с участието на фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис – Таки.

Междувременно изтече и старият договор за почистването на "Люлин" и "Красно село", който беше с фирмата "Зауба", чийто краен собственик е Румен Гайтански – Вълка. Още: Кой е виновен за кризата с боклука в София? Анкетата на Actualno.com

Кризата

От неделя насам Столичната община се опитва със собствени екипи и техника да събира отпадъците в двата района, но ресурсът не достига, а контейнерите често преливат.

"Когато бяха констатирани случаи на неправомерно изхвърлени болнични отпадъци, прокуратурата отказа да образува досъдебно производство и да започне разследване по сигнала на Столичната община. Сигналът, както и медийни публикации, сочеха за нередности при изхвърлянето на опасни медицински отпадъци в контейнери за битови. Столичната община е уведомила редица институции – сред тях РИОСВ, СРЗИ, ДАНС и СДВР – за нарушения, свързани с неправомерно смесване на болнични с битови отпадъци", съобщиха в сряда от общината по повод предписанието на СРЗИ. Още: И затворници ще помагат с чистенето на отпадъци в София

Решението на здравната инспекция съвпадна с политическите коментари около кризата с отпадъците. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи на кмета Терзиев "да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, екокатастрофа – каквото иска да му гласуваме, ще има 66 депутати 'за'". Терзиев от своя страна призова държавните институции да работят съвместно със Столичната община за овладяване на кризата и за трайно решение на проблемите с боклука в столицата.