Германската полиция претърсва 3 имота на един от любимите олигарси на Путин

Германските правоприлагащи органи подозират Усманов, наричан "един от любимите олигарси на Владимир Путин, в пране на пари и укриване на данъци, уточнява изданието.

Претърсванията се провеждат в три къщи в градчето Ротах-Егерн в Горна Бавария, на брега на езерото Тегернзее.

Spiegel reports that the villa of #Putin's oligarch Alisher #Usmanov in #Germany is being searched. He is suspected of tax evasion and money laundering. pic.twitter.com/WbFZ3uHHWd