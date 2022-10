Героите на Путин: Осъден убиец остава без крак в Украйна и получава медал за храброст (ВИДЕО)

Дотук добре - но важната подробност е, че Богданов е един от многото осъдени и вкарани в затвора в Русия престъпници, които сега получават амнистия като отиват на фронта в Украйна. Богданов е осъден за най-тежкото престъпление - убийство. През 2013 година той убива не кого да е, а районен съдия - 32-годишният Сергей Жиганов. При това, по особено жесток начин - удря го с гира по главата и Жиганов почива на място. Заради това Богданов е осъден на 23 години затвор.

Сега Богданов е свободен човек, без да е излежал цялата си присъда. Дали руското общество осъзнава, че мнозина като него получават свободата си и какво ще правят с нея?

In 2013, Stanislav Bogdanov killed a Russian judge with a dumbbell. He was sentenced to 23 years in prison. After almost half of his term, he was send to Ukraine as cannon fodder, where he lost his leg. Today, he was released and awarded the medal "For Courage". pic.twitter.com/SksaCMPBe3