Главният прокурор на Испания подаде оставка

В понеделник главният прокурор на Испания подаде оставката си до правителството. Алваро Гарсия Ортис изпрати писмо до министъра на правосъдието Феликс Боланьос с искане за уволнението му от Министерския съвет. „Това е акт, дължим не само на прокуратурата, но и на всички испански граждани“, се казва в писмото, до което испанската медия EL PAÍS има достъп. Гарсия Ортис предприе тази стъпка, след като миналия четвъртък научи за решението на Върховния съд, което го осъди на две години лишаване от право да заема публична длъжност за престъплението разкриване на тайни, наложи му глоба от 7200 евро и го осъди да плати 10 000 евро обезщетение на бизнесмена Алберто Гонсалес Амадор, партньор на Исабел Диас Аюсо и преследван за данъчни измами.

Тръгнал си е по собствено желание

Уволнението няма да влезе в сила, докато не бъде одобрено от Министерския съвет, вероятно този вторник, и публикувано в Официален държавен вестник (BOE). Гарсия Ортис е можел да остане на поста си, докато Върховният съд не излезе с решението си с аргументите, довели до осъждането му (досега е оповестена само присъдата), тъй като тогава присъдата ще влезе в сила. Главният прокурор обаче е решил да ускори напускането му, позовавайки се на член 31.1 а) от Органичния устав на прокуратурата (EOMF), който постановява, че главният прокурор може да подаде оставка „по собствено искане“.

Служил вярно на институцията

Решението му произтича от неговото „дълбоко уважение" към съдебните решения и от „постоянното му желание да защити испанската прокуратура". „Въпреки че решението ми произтича пряко от решението, за което съм уведомен, убеден съм, че съм служил вярно на институцията, към която имам честта да принадлежа, с недвусмислен ангажимент към обществената служба, чувство за дълг и институционална лоялност".