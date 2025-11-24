Европа ще има нова най-силна армия

Германия ще инвестира в отбранителните си сили, така че да се превърне в "най-силната конвенционална армия в Европа". Това обеща канцлерът Фридрих Мерц, предава CNN.

Берлин предприема законодателни промени, с които да направи така, че армията да достигне 260 000 военнослужещи и 200 000 резервисти до 2035 г. Първоначално плановете са за доброволна служба, но ако те не сработят, тогава военната повинност ще стане задължителна.

Добре платени доброволци, ако не - под строй

Готвеният нов законопроект поставя основен акцент върху добре платеното доброволно участие. Разчетите са за 2600 евро начална заплата.

Ако целите обаче не бъдат постигнати, ще бъде въведена задължителна военна служба.

От 2026 г. всички 18-годишни ще попълват въпросник за интерес към службата, а от 2027 г. мъжете ще преминават задължителни медицински прегледи.

Реформата е естествено следствие от продължаващата война в Украйна и предупрежденията от САЩ, че Европа трябва да укрепи собствената си отбрана.

Проектът ще бъде гласуван в Бундестага ударно - до края на годината, и ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Укрепването на армията намалява риска от конфликт и може да бъде пример за други европейски държави, подчерта военният министър на страната Борис Писториус.

Отпор от населението

Готвените промени обаче далеч не бяха посрещнати с възторг от немското общество. Младите германци и левите партии са сред най-недоволните от плана на правителството.

Според проучвания голяма част от тях са против връщането на наборната служба, а заявленията за отказ от военна повинност по съвест достигат рекордни нива, предаде Фокус.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. Германия създаде фонд от 100 млрд. евро за модернизация на Бундесвера, въпреки че години наред преди това държеше военните си разходи под целите на НАТО.

Според Мерц "Путин разбира само езика на силата" и заяви, че военните разходи на Германия ще бъдат удвоени.