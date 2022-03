Главният прокурор на Украйна обвини руски войници в изнасилване

Има данни, че в едно от селата в Киевска област пияни руски войници са влезли в къщата на невъоръжен местен жител, застреляли са го, след което многократно са изнасилили съпругата му, заплашвайки и малолетното й дете.

Прокуратурата на Киевска област е идентифицирала единия руски военнослужещ и той е обявен за издирване.

За същото съобщи и Емине Джапарова, зам.-министър на външните работи на Украйна в свой туит.

According to Prosecutor's Office of #Ukraine, #Russian occupants commit sexual crimes in Ukraine. It was established that #Russia's soldiers broke into private house in one of villages,killed unarmed owner&raped his wife,threatening her kid.

