Гневът на едно дете: 7-годишна московчанка "отмъсти" на майка си, като изхвърли 88 хил. долара през прозореца

31 март 2026, 12:11 часа 433 прочитания 0 коментара
Историята звучи като перфектния сценарий за филм, но е реален случай от Москва, който разбуни социалните мрежи и медиите в Русия. В Мещански район на руската столица 7-годишно момиченце, което се скарало с майка си, в изблик на гняв изхвърлило 88 000 долара през прозореца. Както се оказало впоследствие това били всичките спестявания на семейството.

Детето намерило парите в чанта в апартамента и просто изсипало съдържанието навън.

Парите се разхвърчали над улиците "Гиляровски" и "Дуров". Те били намерени от група тийнейджъри, които отначало ги помислили за фалшиви и подпалили около 5 000 долара, за да видят как горят. След като осъзнали, че парите са истински, взели част от тях, пишат руските издания.

Още: Зеленски: Украйна е готова и за великденско примирие, и за край на войната при едно условие

Родителите на тийнейджърите се свързали с полицията и част от парите били върнати на потърпевшото семейство.

В Русия подобни случаи често се разглеждат през призмата на "незаконно присвояване на намерена вещ", ако парите не бъдат върнати. Благодарение на намесата на родителите на тийнейджърите, по-голямата част от сумата е върната.

Ясни са последствията от поредната украинска атака срещу пристанището в Уст-Луга (ВИДЕО)

Елена Страхилова
