Голям пожар точно при най-голямата АЕЦ в Европа - окупираната от Русия "Запорожие" (ВИДЕО)

Масово спиране на тока в Запорожка област - в окупираната ѝ от руснаците част. За това призна назначеният от руснаците губернатор Евгений Балицки в официалния си канал в Телеграм. Той увери, че се работело електроподаването да бъде възстановено.

Защо се е стигнало до това? Видеокадри от района на АЕЦ Запорожие подсказват, че там има пожар. Руската версия е, че ставало въпрос за горски пожар при Енергодар - градът де факто съществува заради АЕЦ-а, най-голямата в Европа ядрена централа.

Local channels report smoke near the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Occupation authorities claimed a power outage across the occupied parts of the region but now say everything has been fixed. pic.twitter.com/tWiLQxcduN