Голяма руска птицеферма гори. ГУР: Русия мобилизира принудително украинци (ВИДЕО)

Войната на дронове между Украйна и Русия сякаш никога няма свърши. Вероятно пореден епизод, пореден удар - този път на границата на област Стари Оскол (Белгород) и област Курск. По данни на прокремълския телеграм канал Mash, пожар е избухнал след атака с дронове в предприятие на един от водещите производители на птиче месо в Русия - "Черкизовско пилешко царство". Губернаторът на Курска област Александър Хинщейн обаче пише в своя канал в Телеграм, че не е ясно дали става въпрос за атака с дронове - че има пожар той потвърждава.

"Противовъздушната отбрана свали всички цели, но отломки от дронове паднаха на територията на птицефермата, предизвиквайки пожар", съобщава Mash. Според изданието е пострадал един служител - той е с изгаряния по ръцете. Версията на Хинщейн, който потвърждава за пострадалия (40-годишен мъж), е следната: "По предварителни данни най-вероятната версия е за пожара е късо съединение, но разследващите експерти ще могат да отговорят категорично на този въпрос въз основа на резултатите от работата си на терен. В това предприятие е имало пожари и преди".

"Отново тези палави отломки", коментира украински източник, който предава данни от местни руски канали в Телеграм: "Пламъците стават все по-големи - това е ужасяващо!"

In Russia, the "Cherkizovo Chicken Kingdom," one of Russia's leading poultry producers, is reportedly on fire. Russians report that debris from Ukrainian drones, shot down by Russian air defenses directly over the facility, caused the blaze.



That naughty debris again. pic.twitter.com/xVISBctQUf