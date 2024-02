Горските пожари в Чили: Вече има жертви (ВИДЕО)

До момента са отнели живота на най-малко 51 души. Прогнозата е, че броят на жертвите вероятно ще продължи да расте, предупредиха властите, цитирани от Ройтерс. Властите се безпокоят, че някои от активните пожари бушуват в непосредствена близост до градски райони, "с много голям потенциал да засегнат хора, жилища и инфраструктура".

Chile declares state of emergency over raging forest fires. At least 16 people have died and the blaze in the tourist region of Valparaiso has forced many to flee their homes. 🔥😭 pic.twitter.com/ZuL47ZAy6p pic.twitter.com/Wcm3ZG3Zla

"Най-сериозно е положението във Валпараисо", каза министърът на вътрешните работи на страната Каролина Моралес, според която страната се сблъсква с най-тежкото бедствие след земетресението през 2010 г.

"Положението е наистина много тежко", заяви в телевизионно обръщение към сънародниците си президентът на Чили Габриел Борич.

Припомняме, че горските пожари не са рядкост в Чили, особено през летните месеци. Миналата година рекордно горещата вълна взе 27 жертви, а засегнати от пожари площи бяха над 400 000 хектара. ОЩЕ: Заради горски пожари: В Чили обявиха извънредно положение (ВИДЕО)

#Forestfires rage in #Chile More than 45,000 hectares have already burned down. This Footage was Feb 6, 2023. Today now The same Month. How govt. of #Chile not doing anything about? #IncendioForestal #VinadelMar #Valparaiso #COSENA #COGRID #Miserable



