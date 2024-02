Заради горски пожари: В Чили обявиха извънредно положение (ВИДЕО)

Властите смятат, че огнената стихия може да е отнела живота на около 10 души.

The uncontolled forest fires continue in #Chile . This is in Viña del Mar is a coastal resort city northwest of Santiago. There are many more fires....I can't keep track! 🔥 🚒 Video via: @INF0SCHILE pic.twitter.com/tOLbZiFc2s

Пожарите засегнаха зоната на курорта Виня дел Мар в централната част на страната, на брега на Тихия океан, в региона Валпараисо. Застрашени са стотици сгради. Техните обитатели бяха евакуирани.

От вчера пожарникари се борят неуморно да овладеят десетки огнища на пожари в регионите Валпараисо и О'Хигинс, в централната част на страната, а също и в регионите Мауле, Араукания, Лос Лагос и Биобио, в южната част на страната.

Президентът на Чили Габриел Борич разпореди да се използват всички необходими средства срещу пожарите.

theres already 10 people dead and over 1,000 houses burned due to intentional forest fires in Chile. itd be really helpful if yall could talk ab it even if its to spread awareness so people can help pic.twitter.com/xjDoHXBurU