Англия и Уелс занижават процента на самоубийства заради домашно насилие

В Англия и Уелс официалната статистика може значително да подценява броя на самоубийствата сред жените, жертви на домашно насилие. Според The ​​Guardian, позовавайки се на проучване на Националния съвет на началниците на полицията (NPCC), системата регистрира само приблизително 6,5% от реалните случаи на жени, които са се самоубили след насилие от страна на партньор.

Уж европейската държава, в която мъжкият гняв се счита за оправдан, а страхът на жената - за преувеличен

Официалните данни

Според официални данни през 2024 г. е имало 98 предполагаеми самоубийства, свързани с домашно насилие, както и 80 убийства, свързани с участието на партньор.

Проучване на програмата за превенция на самоубийствата в Кент обаче установи, че от 2018 до 2024 г. приблизително една трета от всички вероятни самоубийства в региона може да са свързани с домашно насилие. Авторите са изчислили, че в цялата страна до 1500 жертви на домашно насилие могат да се самоубият всяка година – значително увеличение спрямо предишните оценки.

Проблемът

Активистите за правата на човека отбелязват, че проблемът се крие не само в статистиката, но и в правоприлагането. В цялата история на Обединеното кралство е имало само една осъдителна присъда за непредумишлено убийство в случай на жена, която е отнела живота си поради домашно насилие.

Адвокатите смятат, че полицията често не успява да установи връзка между самоубийство и предишно насилие, а делата се приключват след смъртта на жената, без да се разследва евентуално подбуждане към самоубийство.

Джорджия Бартър

Историята на Джорджия Бартър, която отне живота си след години на психологическо и физическо насилие от страна на бившия ѝ партньор, предизвика недоволство. Съдебният лекар определи смъртта ѝ като „незаконно убийство“, но Кралската прокуратура прецени, че няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения.

Майката на жертвата заяви, че почти шест години по-късно борбата за справедливост продължава и призова властите спешно да променят подхода си към разследването на подобни случаи.

