Англия и Уелс занижават процента на самоубийства заради домашно насилие

В Англия и Уелс официалната статистика може значително да подценява броя на самоубийствата сред жените, жертви на домашно насилие. Според The Guardian, позовавайки се на проучване на Националния съвет на началниците на полицията (NPCC), системата регистрира само приблизително 6,5% от реалните случаи на жени, които са се самоубили след насилие от страна на партньор.
Уж европейската държава, в която мъжкият гняв се счита за оправдан, а страхът на жената - за преувеличен
Официалните данни
Според официални данни през 2024 г. е имало 98 предполагаеми самоубийства, свързани с домашно насилие, както и 80 убийства, свързани с участието на партньор.
Проучване на програмата за превенция на самоубийствата в Кент обаче установи, че от 2018 до 2024 г. приблизително една трета от всички вероятни самоубийства в региона може да са свързани с домашно насилие. Авторите са изчислили, че в цялата страна до 1500 жертви на домашно насилие могат да се самоубият всяка година – значително увеличение спрямо предишните оценки.
Проблемът
Активистите за правата на човека отбелязват, че проблемът се крие не само в статистиката, но и в правоприлагането. В цялата история на Обединеното кралство е имало само една осъдителна присъда за непредумишлено убийство в случай на жена, която е отнела живота си поради домашно насилие.
Адвокатите смятат, че полицията често не успява да установи връзка между самоубийство и предишно насилие, а делата се приключват след смъртта на жената, без да се разследва евентуално подбуждане към самоубийство.
Джорджия Бартър
Историята на Джорджия Бартър, която отне живота си след години на психологическо и физическо насилие от страна на бившия ѝ партньор, предизвика недоволство. Съдебният лекар определи смъртта ѝ като „незаконно убийство“, но Кралската прокуратура прецени, че няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения.
Майката на жертвата заяви, че почти шест години по-късно борбата за справедливост продължава и призова властите спешно да променят подхода си към разследването на подобни случаи.
Снимки: iStock