Миг преди трагедията: Портиер спаси дете, паднало от седмия етаж (ВИДЕО)

Портиер спасява дете, полетяло от седмия етаж на жилищна сграда в Санкт Петербург. Инцидентът станал на улица „Петрозаводская“. Момчето играело близо до отворен прозорец, когато се подхлъзнало и увиснало от перваза. Но когато силите му били вече изчерпани, портиер се втурнал към него и успял да го хване.
Детето оцеляло и сега е в интензивно отделение. Мъжът получил фрактури на ръката и ребрата.
😱 Janitor catches child who fell from the seventh floor in St. Petersburg— NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026
On Petrozavodskaya Street, a boy was playing near an open window, slipped, and ended up hanging from the ledge. When his strength gave out, a janitor who had rushed over managed to catch him.
The child… pic.twitter.com/ZBjuhoTwPi
