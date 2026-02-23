Любопитно:

Миг преди трагедията: Портиер спаси дете, паднало от седмия етаж (ВИДЕО)

23 февруари 2026, 10:24 часа 184 прочитания 0 коментара
Портиер спасява дете, полетяло от седмия етаж на жилищна сграда в Санкт Петербург. Инцидентът станал на улица „Петрозаводская“. Момчето играело близо до отворен прозорец, когато се подхлъзнало и увиснало от перваза. Но когато силите му били вече изчерпани, портиер се втурнал към него и успял да го хване.

Детето оцеляло и сега е в интензивно отделение. Мъжът получил фрактури на ръката и ребрата.

Виолета Иванова
