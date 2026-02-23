Почина бивш политик от Югославия, свидетелствал в полза на Милошевич

На 93-годишна възраст почина Владислав Йованович, бивш министър на външните работи на Съюзна република Югославия и бивш посланик в Организацията на обединените нации, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация от семейството му. Йованович беше известен в региона и като свидетел на защитата по процесите срещу Слободан Милошевич и Радован Караджич пред Хагския съд, пише Klix.ba.

Роден е през 1933 г. в Житни Поток. След като завършва гимназия и Юридически факултет в Белград, започва дипломатическата си кариера през 1957 г. в Министерството на външните работи на тогавашна Югославия. По време на десетилетната си служба заема редица високопоставени длъжности. Два мандата е бил ръководител на дипломацията, посланик е в ООН и в Турция от 1985 до 1989 г., а също така е служил в Брюксел и Лондон.

През 90-те години на миналия век той ръководи и участва в няколко югославски делегации на мирни и други международни преговори.

Показания пред Хагския трибунал

Той става известен на широката общественост чрез показанията си пред Международния наказателен трибунал за бивша Югославия. В процеса срещу Слободан Милошевич през 2005 г. той се явява като свидетел на защитата, когато отрича съществуването на план за създаване на т.нар. „Велика Сърбия“ на териториите на Сърбия, Босна и Херцеговина и Хърватия, заявявайки, че никога не е чувал за такъв план.

Той също така твърди, че Сърбия не е участвала официално във войната в Босна и Херцеговина или в Хърватия, а войната в бившата СФРЮ е причинена от „незаконното отделяне" на републиките, а не от агресия.