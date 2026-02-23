Правителството на Гюров:

Образованието онлайн: МОН разширява дигиталната раница

23 февруари 2026, 11:41 часа 198 прочитания 0 коментара
Образованието онлайн: МОН разширява дигиталната раница

Надграждане на дигиталната раница, въвеждане на изкуствен интелект и нови софтуерни решения за проследяване на образователните резултати, както и подобряване на дигиталните умения на учители, ученици и родители. Всичко това е заложено в новия мащабен проект на Министерството образованието и науката "Дигитална трансформация на училищното образование", който стартира по европейската Програма "Образование".

ОЩЕ: Куриоз: Две учителки от едно училище и един клас създадоха най-много уроци за дигиталната раница

За проекта

Мерките и реформите ще са с дългосрочен ефект на национално ниво и ще се реализират в продължение на 4-годишен период, като финансирането е в размер на 126 018 597,05 евро. Договорът, даващ официален старт на проекта, бе сключен от Изпълнителна агенция "Програма за образование" и Министерството на образованието и науката (МОН), което ще изпълнява дейностите за модернизиране на училищната образователна среда.

Проектът е насочен към стратегическа и устойчива дигитална трансформация на училищното образование в България, с фокус върху достъпа, сигурността и бъдещата готовност на учениците и учителите за тази технологична промяна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предвижда се цялостно надграждане и функционално разширяване на националната платформа "Дигитална раница", която ще се развие като интелигентна среда за създаване, управление и използване на дигитално образователно съдържание. Ще бъде изграден структуриран каталог от учебни ресурси, упражнения и тестове, съобразени с учебните програми и образователните стандарти, както и инструменти за създаване и адаптиране на съдържание. Платформата ще позволява интеграция на външни доставчици на електронни ресурси при ясно определени критерии за качество и педагогическа стойност.

ОЩЕ: Обучават хиляди учители как се работи с платформата "Дигитална раница"

Ще се внедряват функционалности, базирани на изкуствен интелект, които ще подпомагат адаптирането на заданията спрямо нивото и напредъка на ученика, ще осигуряват автоматизирана обратна връзка и ще подпомагат учителите при планиране на уроци, създаване на материали, анализ на резултатите и оценяване. Ще бъдат разширени и аналитичните модули на системата, което ще позволи по-ефективно проследяване на напредъка на учениците и ранно идентифициране на обучителни затруднения.

Учениците, учителите и родителите вече имат достъп до платформата чрез акаунтите си в edu.mon.bg.

Паралелно с технологичното надграждане се предвижда и мащабна подкрепа за професионалното развитие на педагогическите специалисти. Обученията ще бъдат насочени към работа с платформата, създаване и използване на дигитално съдържание, прилагане на иновативни методи на преподаване в дигитална среда, както и към теми като изкуствен интелект, киберсигурност, медийна грамотност и дигитално благополучие. Специален акцент ще бъде поставен върху етичното и отговорно използване на технологиите и защитата на личните данни.

ОЩЕ: Смяна на властта в МОН: Министър Сергей Игнатов обеща плавен преход и защита от политизиране

Министерството предвижда и информационни и разяснителни кампании, насочени към учители, ученици, родители и училищни ръководства, с цел обществото да бъде информирано и активно ангажирано в процеса на въвеждане на изкуствения интелект в образованието. По този начин дигиталната трансформация ще бъде не просто технологична промяна, а осъзнат и устойчив процес в подкрепа на по-модерно и качествено българско училище.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Изкуствен интелект МОН образование дигитална раница
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес