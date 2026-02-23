Зеленски: Един километър напред в Украйна струва на Путин 157 войници (ВИДЕО)

Руската армия губи по 157 убити войници за един километър напредък в Украйна, обяви в интервю украинският президент Володимир Зеленски. „Те мобилизират по 40-44 хиляди души на месец - доскоро беше така. Губят по 30-35 хиляди (месечно – бел. ред.). Говорим за невъзвръщаеми загуби – убити и сериозно ранени. И това не означава, че имат 10 хиляди останали войници, защото и при тях има дезертьорство, както и при нас. Също така не всички 43 000 се озовават на фронтовата линия", каза Зеленски, но все пак отчете, че огромна част от руската армия е на територията на Украйна и се сражава срещу украинските сили.

"Ако броят убити руски войници се повиши, това ще повлияе върху напредъка. Днес ние изчисляваме, че един километър струва 157 убити руснаци", заяви украинският президент.

"Миналата година ние загубихме 4200 или 4300 кв. км. Януари и февруари тази година са съвсем различни, защото си върнахме позиции от около 300 кв. км", каза Зеленски във връзка с локалното контранастъпление в Запорожка и Днепропетровска област през 2026 г.

‼️One kilometer of advance costs Putin around 157 killed Russian soldiers, Zelensky says



The President of Ukraine stated that Putin does not want to end this war — but “does not want” does not mean he won’t be forced to under pressure. pic.twitter.com/Nt4Jd9dRn0 — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026

Какво означава победа за Украйна?

Володимир Зеленски заяви в отделно интервю за BBC, че победата не се състои само във връщането на територии. „Победата на Украйна е запазването на нашата независимост. А победата за справедливостта по целия свят е връщането на всички наши земи“, подчерта той.

🇺🇦 What victory means for Ukraine



Volodymyr Zelensky said victory is not only about reclaiming territory.



“Ukraine’s victory is the preservation of our independence. And victory for justice around the world is the return of all our lands,” he emphasized.



In other words, it’s… pic.twitter.com/YXmyySttXp — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026

Разбира се, победата означава възстановяване на нормалния живот на украинците и прекратяване на убийствата. Но по-широката гледна точка за победата се отнася изцяло до глобалната заплаха, която според него идва от диктатора Владимир Путин: „Смятам, че спирането на Путин днес и предотвратяването на окупацията на Украйна е победа за целия свят. Защото Путин няма да спре до Украйна".

