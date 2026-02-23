Украйна иска нещо, което Путин прави, но Европа все още не дава пари (ВИДЕО)

"Днес противовъздушната отбрана е най-сложният въпрос, тъй като международните партньори не предоставят на Украйна лицензи за производство, например, на системи Patriot или дори ракети за системите, които в момента са на въоръжение в украинските въоръжени сили", заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за BBC. „Нуждаем се от лицензи поне за ракети. Досега не сме постигнали успех в това“, отбеляза още той.

Зеленски каза, че за да стане Украйна по-силна във възпирането на руската агресия, небето ѝ трябва да бъде затворено. „Ако цивилните са защитени, гърбовете ни са покрити, хората работят, децата ходят на училище, икономиката функционира, има пари, има данъци, които отиват на фронта. По този начин укрепваме армията. За съжаление, все още не е така“, каза държавният глава.

Парите от международните партньори

Зеленски отбеляза също, че в момента Европа предоставя финансиране на Украйна по програмата PURL, с която страните от НАТО и партньори на Алианса купуват оръжия от САЩ за Киев. Това е една от програмите, чрез които "закупуваме системи за противовъздушна отбрана от американците. Тя се финансира от Европа. И ние трябва да уважаваме както тази програма, така и факта, че Европа я финансира“, каза президентът на Украйна.

„Има страни, за които може да се каже, че предоставят достатъчно... И има такива, които предоставят много малко. А после има и такива, които блокират помощта. Тези страни биха се задоволили да не правят нищо, но напротив, правят нещо лошо. Така че, като цяло, има ли достатъчно финансиране? Не. Но Европа е преобладаващо проукраинска и помага на украинците. Това е вярно. Имаме ли нужда от повече? 100%. Защото не разполагаме с толкова оръжия, колкото Руската федерация“, обясни Зеленски, визирайки постоянните пречки, които създават Унгария и Словакия: Унгария извива ръце: Санкции срещу Русия само след петрол по "Дружба".

Зеленски обяви с какво още Европа може да помогне

В същото време Зеленски посочи друга област, в която Европа би могла да подкрепи Киев със собствени средства - украинска армия, основана на договори, "същото, което прави Путин".

"Той плаща на всички за договор. Искаме да направим същото, но нямаме достатъчно средства. Тук европейците могат да помогнат. Това е програма, която европейците все още не финансират“, обясни Зеленски пред BBC.

