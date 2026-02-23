Зеленски: Имаме различни виждания с Тръмп за Третата световна война

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неговото виждане за войната е съвсем различно от това на американския президент Доналд Тръмп. Според него Третата световна война вече се води в момента. Това той каза в изявление от Киев през уикенда, в навечерието на четвъртата годишнина от войната на Русия срещу Украйна.

"Имаме различни виждания по отношение на Третата световна война. Смятам, че Путин вече я е започнал. Въпросът е колко територия ще успее да завземе и как да го спрем", каза Зеленски.

"Русия иска да наложи на света различен начин на живот и да промени живота, който хората са избрали за себе си. Ето защо вярвам и отдавна го вярвам, че Путин вече е започнал тази война и ние сме тези, които не позволяваме тя да се превърне в широкомащабна трета световна война", каза президентът на Украйна.

Президентите не са вечни, те се сменят - обърна се Зеленски към Тръмп

Украинският лидер добави, че разчита на надеждни гаранции за сигурността на страната си от страна на САЩ, които не зависят единствено от волята на американския президент.

"Като президенти имаме фиксирани мандати", каза Зеленски, когато беше попитан дали вярва на Тръмп. "Искаме гаранции за 30 години, например. Необходим е Конгресът. Президентите се сменят, но институциите остават."

За териториите

Зеленски подчерта, че в дългосрочен план целта е да бъдат възвърнати всички територии, окупирани от Русия от началото на войната, и да се възстановят границите на Украйна, установени през 1991 г. – годината на нейната независимост.

Това е само въпрос на време, но в момента не е възможно, добави той.

"Да го направим днес би означавало да загубим огромен брой хора, милиони хора, защото руската армия е голяма и ние разбираме цената на такива стъпки. Няма да имаме достатъчно хора", каза украинският лидер. "Освен това не разполагаме с достатъчно оръжия. Това зависи не само от нас, но и от нашите партньори."

Зеленски отново категорично отхвърли отстъпването на още територии в Донецка, Херсонска и Запорожска област, които Русия не е успяла да завладее напълно.

"Не гледам на това просто като на земя. Виждам го като изоставяне – отслабване на позициите ни, изоставяне на стотици хиляди наши хора, които живеят там. Така го виждам аз. И съм сигурен, че това "оттегляне" би разделило нашето общество."