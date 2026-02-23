Вижте как приятел на Путин от Балканите прави клекове (ВИДЕО)

Милорад Додик, който в родината си е лидерът на партия СНСД, а пред света е познат като близък приятел на руския диккатор Владимир Путин, се похвали с физическата си форма. Той публикува видео в платформата Х от тренировката си, пише хърватската медия "Индекс". Във видеоклипа се вижда как Додик прави клекове сред природата. Той накратко е написал публикацията: „Никога не съм бил в по-добра форма“.

Това не е първата спортна поява на Додик. Публиката вече е имала възможността да го види как тренира във фитнес зала, облечен в костюм и прави коремни преси в парк, отбелязва още хърватското издание.

Никад у бољој форми. pic.twitter.com/Vh2A3e3E3v — Милорад Додик (@MiloradDodik) February 22, 2026

Кой е Милорад Додик?

Милорад Додик е политик от Република Сръбска, заемал е поста министър-председател в три правителства, а дълги години е и президент на автономната област от Босна и Херцеговина.

Миналата година той беше свален от поста въз основа на присъдата на Съда на Босна и Херцеговина, който го осъди на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на длъжности в държавни органи. Затворът му се размина, но той остана без длъжността си и бяха свикани предсрочни избори за президент, които бяха спечелени от кандидата на неговата партия.

Въпреки това - Додик продължава да се изявява и да защитава руските интереси на Балканите, като говори в синхрон със своя приятел Путин и иска отмяна на Дейтънското споразумение и отделяне на независима Република Сръбска от Босна и Херцеговина.

САЩ обаче наскоро заявиха, че продължават да подкрепят Дейтънското мирно споразумение и териториалната цялост на Босна и Херцеговина и ще се противопоставят на всички действия, които заплашват дестабилизация. Това заяви говорител на Държавния департамент на САЩ по повод изявленията на председателя на "Съюза на независимите социалдемократи" (СНСД) Милорад Додик за евентуално отцепване на Република Сръбска от Босна. ОЩЕ: САЩ посякоха Додик за независима Република Сръбска