29 ноември 2025, 14:26 часа 490 прочитания 0 коментара
Грузински политик се би с полицаи, влезе маскиран в правителствена сграда и пробва да я подпали (СНИМКА, ВИДЕО)

Александър (Алеко) Елисашвили, един от лидерите на коалицията "Силна Грузия - Лело", е бил задържан днес на разсъмване след опит да подпали канцеларията на Тбилиския градски съд, съобщи Министерството на вътрешните работи на Грузия

Според следствието той е счупил с чук стъклото на външната фасада на зданието, проникнал е в сградата маскиран, залял е с бензин канцеларски принадлежности, оборудване и документация и е опитал да предизвика пожар. Задържан е на местопроизшествието като е оказал съпротива, използвал е огнестрелно оръжие, с което е разполагал, и е прибягнал към физическо насилие, се казва още в съобщението, цитирано от държавната медия ГПБ.

Един от служителите на реда е получил травми и е откаран в болница, а при задържането е пострадал и самият Елисашвили. Оръжието му е иззето от полицията като веществено доказателство.

От опозиционните среди вече изказват съмнения дали обвинението не е било скалъпено, за да се избави управляващата партия "Грузинска мечта" от един от най-известните опозиционни лидери в страната. Съмненията им се основават на това, че целият съдебен комплекс е ограден, строго охраняван и изцяло покрит от охранителни и видеонаблюдателни камери, така че не е ясно как Елисашвили е могъл да проникне вътре безпрепятствено и да има време да залее с бензин помещение.

47-годишният Елисашвили е основател на Партията на гражданите, която е част от коалицията "Силна Грузия - Лело", една от трите основни опозиционни формации в Грузия. Те са изправени пред заплахата да бъдат забранени от управляващата партия "Грузинска мечта", която обяви, че скоро ще сезира Конституционния съд по въпроса.

Елисашвили участва и в свада в парламента през април 2024 г. заради законопроект за "чуждестранните агенти", който критици на правителството казват, че е написан по руски маниер и цели да смаже гражданското общество и инакомислието. Тогава Елисашвили удари в лицето Мамука Мдинарадзе, лидер на парламентарната група на "Грузинска мечта".

Грузия става все по-авторитарна държава от началото на войната в Украйна, казват критици на правителството. Вчера се навършиха 365 дни от началото на непрестанните демонстрации срещу "Грузинска мечта", която вкара в затвора почти всички опозиционни политици и редица демонстранти от миналия ноември насам, когато правителството каза, че спира преговорите за присъединяване към Европейския съюз, посочва АП.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Палеж Грузия опит за палеж полицаи протести Грузия
