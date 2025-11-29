Грузински политик се би с полицаи, влезе маскиран в правителствена сграда и пробва да я подпали (СНИМКА, ВИДЕО)

Александър (Алеко) Елисашвили, един от лидерите на коалицията "Силна Грузия - Лело", е бил задържан днес на разсъмване след опит да подпали канцеларията на Тбилиския градски съд, съобщи Министерството на вътрешните работи на Грузия.

Според следствието той е счупил с чук стъклото на външната фасада на зданието, проникнал е в сградата маскиран, залял е с бензин канцеларски принадлежности, оборудване и документация и е опитал да предизвика пожар. Задържан е на местопроизшествието като е оказал съпротива, използвал е огнестрелно оръжие, с което е разполагал, и е прибягнал към физическо насилие, се казва още в съобщението, цитирано от държавната медия ГПБ.

Един от служителите на реда е получил травми и е откаран в болница, а при задържането е пострадал и самият Елисашвили. Оръжието му е иззето от полицията като веществено доказателство.

От опозиционните среди вече изказват съмнения дали обвинението не е било скалъпено, за да се избави управляващата партия "Грузинска мечта" от един от най-известните опозиционни лидери в страната. Съмненията им се основават на това, че целият съдебен комплекс е ограден, строго охраняван и изцяло покрит от охранителни и видеонаблюдателни камери, така че не е ясно как Елисашвили е могъл да проникне вътре безпрепятствено и да има време да залее с бензин помещение.

47-годишният Елисашвили е основател на Партията на гражданите, която е част от коалицията "Силна Грузия - Лело", една от трите основни опозиционни формации в Грузия. Те са изправени пред заплахата да бъдат забранени от управляващата партия "Грузинска мечта", която обяви, че скоро ще сезира Конституционния съд по въпроса.

Елисашвили участва и в свада в парламента през април 2024 г. заради законопроект за "чуждестранните агенти", който критици на правителството казват, че е написан по руски маниер и цели да смаже гражданското общество и инакомислието. Тогава Елисашвили удари в лицето Мамука Мдинарадзе, лидер на парламентарната група на "Грузинска мечта".

Грузия става все по-авторитарна държава от началото на войната в Украйна, казват критици на правителството. Вчера се навършиха 365 дни от началото на непрестанните демонстрации срещу "Грузинска мечта", която вкара в затвора почти всички опозиционни политици и редица демонстранти от миналия ноември насам, когато правителството каза, че спира преговорите за присъединяване към Европейския съюз, посочва АП.