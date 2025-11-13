Любопитно:

След години в болница го върнаха в затвора. Печалната съдба на един от най-известните политици в света (СНИМКА)

Бившият грузински президент Михаил Саакашвили е върнат от клиника „Вивамед“ в Тбилиси в затвор № 12, съобщиха от Специалната служба по затворите към грузинското Министерство на правосъдието. В изявлението на министерството се посочва, че решението е взето, след като лекарите са установили, че здравето на затворника е задоволително и не се нуждае от стационарно лечение.

Напускането на Грузия

Саакашвили напуска Грузия през 2013 г. след края на втория си президентски мандат. В следващите години срещу него бяха образувани четири наказателни дела, две от които са доведоха до задочни присъди от три и шест години затвор. През октомври 2021 г. Саакашвили тайно се завърна в Грузия и скоро след това бе задържан. Впоследствие срещу него бе образувано ново дело за незаконно преминаване на границата. На 17 март 2025 г. съдът го призна за виновен и го осъди на четири години и половина затвор.

Саботаж

На 6 ноември Главната прокуратура на Грузия обяви, че е образувала ново наказателно дело срещу политика – за „саботаж и призиви за сваляне на правителството“. През май 2022 г., след съобщения за влошаване на здравословното му състояние, Саакашвили бе настанен в клиниката „Вивамед“ в Тбилиси. Неговите адвокати и поддръжници тогава настояха, че той се нуждае от лечение в чужбина, но грузинските власти не позволиха това, припомня телеграм-каналът ASTRA.

През последните месеци здравето на Саакашвили се стабилизира и той възобнови активното си участие в политическия живот, включително дистанционно, чрез призиви към поддръжниците си. През пролетта и есента на 2024 г. той призова опозиционните партии да се обединят преди парламентарните избори.

Евгения Чаушева
