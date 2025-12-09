Лайфстайл:

Гръцките фермери отново блокираха "Кулата"

09 декември 2025, 12:59 часа 233 прочитания 0 коментара
Гръцките фермери отново спряха преминаването на товарни автомобили през граничния пункт "Кулата", като не е посочен час за край на блокадата. Леките коли преминават нормално. Седми ден продължават масовите им протести край граничните пунктове "Кулата" и "Илинден", като напрежението в района се засилва. Протестиращите затварят границата на интервали, което води до сериозни затруднения за товарния трафик между България и Гърция. Фермерите обявяват решенията си в последния момент, което създава несигурност за превозвачите и пътуващите.

На самите гранични пунктове са разположени трактори и тежка земеделска техника, с които фермерите блокират движението и са в готовност за пълно затваряне на границата. Заради непредсказуемите блокади, българските превозвачи търпят сериозни финансови загуби, свързани със забавени доставки, пропуснати курсове и неустойки по договори, а напрежението сред шофьорите расте, съобщи БНР.

Властите следят обстановката. Шофьорите са призовани да се информират предварително и да използват алтернативни маршрути при възможност. През граничния пункт "Илинден" преминават всички автомобили и засега няма информация там също да се готви блокада.

Виолета Иванова
