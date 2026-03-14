Русия удари с дрон "Шахед" втори пътнически влак в Украйна за няколко часа (ВИДЕО)

14 март 2026, 19:01 часа
Руски дрон клас "Шахед" е ударил пътнически влак в Сумска област. Това става ясно от информация в редица украински медии. Ударът е втори срещу пътнически влак за само няколко часа - атака и поражения бяха нанесени и на пътнически влак в Харковска област - ОЩЕ: Украинските F-16 и ПВО свалиха всички руски крилати ракети, но балистични и дронове угасиха тока в Киев (ВИДЕО)

Според предварителните данни няма пострадали. Пътниците са евакуирани.

Поразен е крайградският влак по маршрута Смородино-Ворожба. Безпилотната летателна машина е ударила дизелов локомотив в задната част на влака близо до село Новоселица, става ясно от съобщение на областната прокуратура.

Това не е първият такъв случай и за област Суми - припомнете си още: Терорът на Русия продължава: Удар по пътнически влак в Суми, десетки са ранени (ВИДЕО, СНИМКА)

Ивайло Ачев
