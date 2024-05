ГУР: Украински дронове са ударили важно руско отбранително предприятие (ВИДЕО)

Снощната операция е поредната успешна за Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна, съобщават източници от ГУР пред няколко местни медии - например РБК-Украйна и 24tv.ua ("Канал 24").

През нощта украинските дронове са ударили производствените мощности на „Базалт“, гласи информацията. Тепърва ще става ясно какви щети точно има, защото не са дадени допълнителни подробности. Има обаче кадри, които показват взривове.

Footage of Ukrainian drones roaming over the Tula region last night. Explosions can be heard. https://t.co/ZWqHwyot2f pic.twitter.com/hHLVJEVBw7