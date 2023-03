Гутериш: Нека бъдем до жените, чиито права са нарушени (ВИДЕО)

„Трябва да работим заедно, за да изградим по-приобщаващ, справедлив и проспериращ свят за жените, момичетата, мъжете и момчетата навсякъде“, смята той.

Той призова за засилване на защитата на жените от сексуална експлоатация и злоупотреба, както и за ускоряване на пълното им участие и лидерство. ОЩЕ: Феминистка организация: Жените не са достатъчно представени в политиката

Гутериш отбелязва, че жените и момичетата навсякъде настояват за правата си - и думите им отекват по целия свят. Според него подкрепата на жени и момичета е най-сигурният начин за повдигане на всички хора, всички общности и всички държави. ОЩЕ: ООН: Равенство между половете ще бъде постигнато след 300 години

Women and girls everywhere are demanding their rights - and their words reverberate around the world.



Investing in women and girls is the surest way to uplift all people, all communities and all countries.#InternationalWomensDay pic.twitter.com/CM0v9uvfgp