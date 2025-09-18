Войната в Украйна:

Защо Гърция спря екстрадицията на молдовски олигарх, издирван за "кражбата на века"

Гърция е спряла екстрадицията към Молдова на бизнесмена и бивш политик Владимир Плахотнюк, който е издирван от Кишинев заради „кражбата на века“ – изчезването на 1 млрд. долара от банковата система на Молдова през 2014 г. Тогава тази сума се е равнявала на 12% от брутния вътрешен продукт на бившата съветска република. Обвиненията включват участие в престъпна организация, пране на пари, даване на подкупи и измами.

По-рано гръцки съд бе разрешил екстрадицията на Плахотнюк в Молдова, която се очакваше да се случи следващата седмица. „Екстрадицията на Владимир Плахотнюк в Република Молдова е спряна без да е посочена причина“, съобщиха от кабинета на главния прокурор на Молдова и уточниха, че са били информирани за решението от Интерпол, предаде Ройтерс.

Гръцки съдебен източник, пожелал анонимност, заяви вчера, че Министерството на правосъдието на Гърция е замразило екстрадицията, тъй като Плахотнюк е разследван и от Румъния за фалшификация и е било поискано той да даде обяснения пред съда по този случай.

59-годишният Плахотнюк отрича да е извършил нещо нередно. В изявление в социалните мрежи този месец той описа обвиненията срещу себе си като „клевета и политическа омраза“.

Молдовският олигарх бе арестуван на 21 юли на летището в Атина, докато се готвеше да замине за Дубай. Гръцката полиция действа по заповед за арест от Интерпол, издадена през февруари, в която се посочва, че Плахотнюк има 16 паспорта, включително румънски, мексикански и руски.

Русия също иска екстрадиция на Плахотнюк по обвинения, свързани с наркотици, посочва Ройтерс.

Премиерът на Молдова Дорин Речан написа във Фейсбук, че молдовските граждани искат да знаят, че всеки е отговорен пред закона и че този процес не е спрян. „Институциите трябва да го върнат у дома с белезници“, написа премиерът.

Преди да напусне Молдова Плахотнюк бе лидер на Демократичната партия в периода 2016-2019 г., която бе част от управляващата коалиция по онова време.

Елена Страхилова
