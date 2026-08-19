Гъсти облаци дим над популярен руски завод за авиобомби (ВИДЕО)

453 далекобойни украински дрона са свалени тази нощ над руска територия - това обяви руското военно министерство в публикация в официалния си канал в Телеграм. Разбира се, министерството не признава да е имало успешни украински въздушни удари където ѝ да е - това е по традиция, за разлика от украинските ВВС, които посочват в сводките си броя на местата в Украйна, където руски ракети и дронове са нанесли поражения.

Още: Почти 100 дрона и пожари в Москва (ВИДЕО)

Анализ на геолокализирани видеокадри на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA сочи, че огромното количество пушек, което се вижда в Дзержинск, идва от територията на местния военен завод "Свредлов". В нощта на 19 август очевидци от Дзержинск, Нижегородска област, публикуваха кадри на масирана атака с дронове и гъст дим, извиващ се над града. Заводът се намира в западната част на Дзержинск, на около 5 километра от жилищна сграда, повредена от дрона, и беше многократно атакуван от украински дронове, включително на 30 април.

Заводът "Свердлов" е основното предприятие в Дзержинск и част от руския военно-промишлен комплекс. Това е стратегическо предприятие за химически вещества за руската военна машина и един от най-големите производители на взривни вещества (включително авиобомби) в Русия, с история, обхващаща над 100 години. Предприятието беше включено в списъка със санкции на Украйна "заради подкрепа на действия, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна". На 23 юни 2023 г. заводът беше добавен към списъка със санкции на ЕС. Заводът е обект и на санкции от Съединените щати, Обединеното кралство, Япония и Швейцария.

Иначе украинските ВВС съобщават, че тази нощ Руската федерация е изстреляла 2 балистични ракети "Искандер" и 65 далекобойни дрона. Свалени са 56 дрона и има удари на 10 места в Украйна от ракетите и останалите руски безпилотни апарати, преминали през украинската ПВО. Руското военно министерство се хвали, че вечерта на 18 август в Черно море, югоизточно от Одеса, е бил ударен товарен кораб, превозващ военна техника, а на 19 август в пристанището Черноморск са ударени резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали, предназначени за украинската армия. В Запорожка област е убит един цивилен и са ранени шестима след руски обстрел, казва в своя телеграм канал военновременният ръководител на областта Иван Федоров.

Още: Украйна подпали руски завод за авиобомби, Русия порази детска градина и училище в Одеса (ВИДЕО)