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Лудогорец набира скорост при Йовичевич: 8:0 за два мача и хвърлена ръкавица към Левски и ЦСКА

04 октомври 2026, 21:52 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лудогорец набира скорост при Йовичевич: 8:0 за два мача и хвърлена ръкавица към Левски и ЦСКА

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец започва да показва различно лице след завръщането на Игор Йовичевич. Разградчани разгромиха Черно море с 5:0 в контролна среща на "Хювефарма Арена" и записаха втора поредна убедителна победа при хърватския специалист. След 3:0 срещу румънския СЧМ Ръмнику Вълча "орлите" вече имат общ резултат 8:0 в двете проверки и дадоха сериозна заявка преди подновяването на шампионата и битката с Левски и ЦСКА.

Хеттрик на Ерик Маркус и четири гола до почивката срещу Черно море

Лудогорец практически реши двубоя още през първото полувреме. Големият герой беше Ерик Маркус, който оформи хеттрик само за 26 минути. Бразилецът откри резултата в 17-ата минута, след като получи топката отдясно и се разписа с левия крак. В 28-ата Руан Секо удвои преднината след грешка в отбраната на варненци и подаване на Станислав Станич. След това отново дойде времето на Маркус. Крилото се разписа в 41-вата и 43-тата минута и оформи своя хеттрик още преди почивката - 4:0.

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Ерик Маркус

Резултатът можеше да бъде дори по-изразителен. Попадение на Сон беше отменено заради засада, а Лудогорец пропусна и други възможности пред вратата на Дамян Христов. Черно море също имаше шанс да се разпише след почивката. В 57-ата минута разградчани сгрешиха при изнасянето, но Селсо Сидни уцели гредата. В 80-ата минута Ивайло Чочев оформи крайното 5:0. Националът се възползва от неразбирателство в защитата на Черно море, остана сам срещу вратаря и хладнокръвно реализира петото попадение.

Малко по-късно Ертан Томбак получи втори жълт картон и напусна терена, като на негово място се появи юношата Николай Илиев. След паузата Лудогорец приема Арда в efbet Лига, докато Черно море ще се изправи срещу Левски на "Тича".

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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