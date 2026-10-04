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Идентифицираха един от най-едрите мечоопашати раци, живели преди над 240 млн. години

04 октомври 2026, 21:36 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Идентифицираха един от най-едрите мечоопашати раци, живели преди над 240 млн. години

Ново изследване идентифицира фосилизирани следи от едър вид мечоопашати раци, датиращи отпреди повече от 240 милиона години, предаде Синхуа. Находката е открита в плитките зони на отдавна изчезнали водни басейни в източната част на Китай. Тези открития предоставят ценни насоки за развитието на океанския живот след най-катастрофалното масово измиране в историята на Земята. 

Фосилите са се запазили в скална формация край град Чаоху в провинция Анхуей. Изследователите са открили девет сложни – извити или прави – пътеки от отпечатъци с дължина до 5 метра, белязани от успоредни нарези. След сравнителен анализ с фосили от риби и безгръбначни като насекоми и паяци, учените заключват, че следите са оставени именно от мечоопашат рак. 

Този вид, известен и като подковообразен рак, представлява морско членестоного – това са безгръбначни животни с външен скелет и сегментирани крайници. Те носят името заради специфичната подковообразна форма на тялото си, но всъщност изобщо не са същински раци. В биологично отношение те са много по-близки до скорпионите и паяците. Тъй като основната им структура се е променила съвсем слабо в продължение на стотици милиони години, мечоопашатите раци често са определяни като "живи фосили".

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Раци с огромни размери

В новото проучване, публикувано в научното списание "Journal of Paleontology", изследователите посочват, че размерът на следите предполага, че животното е било огромно - с дължина над 70 см, което го прави един от най-едрите мечоопашати раци, идентифицирани някога.

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Въз основа на формата на следите новото изследване прави извода, че древният мечоопашат рак е живял в плитко море и е плувал или се е придвижвал близо до морското дъно. Неговите крайници или части от карапакса понякога са се допирали до дъното, оставяйки характерните нарези. 

Интересното е, че съвременните подковообразни раци плуват обърнати наопаки, с корема нагоре. Откритите следи обаче предполагат позиция на плуване с гърба нагоре, което показва, че древните мечоопашати раци може да са имали различно поведение от днес живеещите видове.

Снимка: Envato

Разкривайки разликите между изчезналите и съвременните мечоопашати раци, изследването предоставя редки доказателства за възстановяването на плитките морски екосистеми след пермско-триаското масово измиране - глобален катаклизъм, настъпил преди около 250 милиона години.

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В изследователския екип участват и учени от източната китайска провинция Анхуей, където се намира Чаоху - петото по големина сладководно езеро в страната. Присъствието на едрите мечоопашати раци добавя нов вид към тази фауна и обогатява познанията за древното биоразнообразие по онова време, отбелязва Синхуа. "Вярваме, че бъдещето крие още много открития в района", казват в заключение палеонтолозите, цитирани от БТА.

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откритие фосили раци мечоопашат рак
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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