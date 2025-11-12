Харков, Николаев, Одеса: Путин иска да подчини Украйна на три етапа. Мрачни оценки за пренебрегван досега сектор на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Трагичната ирония на последните девет месеца от войната в Украйна е, че докато международните дискусии бяха доминирани от перспективите за преговори и прекратяване на огъня, Русия засили интензивността на боевете. На фронта, както и с ударите си от далечно разстояние по украинските градове, Кремъл се стреми да сломи украинската съпротива. Украйна е отворена за преговори, но неуспехът на партньорите ѝ да окажат натиск върху Москва позволи на диктатора Владимир Путин да печели време, за да промени фактите на място.

Въпреки месеците на дипломатически усилия от страна на САЩ, Путин не е направил никакви отстъпки от максималистичните си искания, според които Русия би преустановила сраженията само за сметка на суверенитета на Украйна. Ррешимостта на Русия да продължи атаките не оставя на Киев друг избор, освен да продължи да се бори, пише в свой материал геополитическото издание Foreign Affairs.

Още: Обрат: Тръмп иска да затрие териториалната цялост на Украйна от най-важната резолюция на ООН срещу Русия?

Трите фази, през които Русия иска да установи контрол над Украйна

Планът на Руската федерация за подчиняване на Украйна ще се развива в три етапа, като само първият от тях включва действителни военни действия, прогнозират от авторитетното списание. Първо - Москва се стреми да окупира или унищожи достатъчно украинска територия, за да гарантира, че останалата част ще бъде икономически жизнеспособна само с мълчаливото съгласие на Русия. Руските стратези оценяват, че тази фаза може да бъде постигната, ако Москва задържи четирите области, които вече незаконно е анексирала, и добави още регионите Харков, Николаев и Одеса, защото с последните два ефективно ще се отреже Украйна от Черно море. Оценката на изданието е, че ако Донбас падне, пътят към Харков за руските сили е открит.

При тези условия Кремъл ще се стреми към прекратяване на огъня, вярвайки, че може да премине към втора фаза, в която да използва икономически лостове и политическа война, подкрепени от заплахата от повторна инвазия, за да установи контрол над Киев.

В третата фаза Русия ще погълне Украйна в своята орбита по начин, подобен на този с Беларус, прогнозира Foreign Affairs и акцентира върху това, че 2026 г. ще бъде решаваща.

Още: Ранени и бити украински войници бягат: Руски "дийп фейк" лови маймуни с трици (ВИДЕО)

Снимка: ДСНС-Украйна

В момента обаче Русия все още е далеч от постигането на първата от тези фази. Руското военно командване се надява, че ако успее да изтощи Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), териториалните завоевания на бойното поле ще се ускорят. Натискът върху Украйна ще се засили, защото броят на пехотата в украинските части намалява месец след месец, дори и общият брой на украинските войски да остава стабилен.

Но и Русия скоро ще се сблъска със собствени предизвикателства при набирането на нови сили. От средата на 2023 г. тя поддържа войната, като използва доброволци, които се записват в замяна на огромни бонуси и обещания за големи изплащания на семействата им, ако загинат. Русия набра около 420 000 души през 2024 г. и над 300 000 през 2025 г. – числа, които ѝ позволиха да провежда безмилостни, макар и скъпоструващи пехотни атаки. Обаче броят на мъжете, за които тези стимули все още са привлекателни, намалява. Данните за набирането на войници показват спад през есента на 2025 г. и Москва е трябвало да прибегне в някои райони до по-принудителни средства за набиране. За да поддържа настоящия темп на офанзивните си операции, Кремъл ще трябва или да разработи начин на водене на война, който по-добре запазва живота на войниците му, или да намери нов модел за набиране, добавя авторът Джак Уотлинг от геополитическото списание.

Още: Парите за премии да мреш в Украйна за Путин свършват

Русия не отстъпва от максималистичните си искания: нов епизод от Сергей Лавров

След известно отсъствие и спекулации, че Путин му е вдигнал мерника след провала на срещата с Доналд Тръмп в Будапеща, руският външен министър Сергей Лавров се появи отново публично и даде знак, че Москва няма никакво намерение да прекратява войната. Той повтори безсмислените искания на Москва - че „демилитаризацията“ и „денацификацията“ на Украйна остават на дневен ред за Кремъл, само с изпълнението на тези условия можело да има край на военните действия. Лавров твърди, че САЩ са напълно наясно с позицията на Русия. Именно тази позиция е била представена на администрацията на Тръмп в неофициален документ (бележка), подписан от Лавров, и след това държавният секретар на Щатите Марко Рубио е обявил, че среща Тръмп-Путин не трябва да има. Самият американски президент каза, че не иска да се вижда пак с руския диктатор, ако това ще е просто една "безсмислена" среща: Признаците, че Путин е вдигнал мерника на Лавров.

Lavrov repeats Moscow’s clueless demands: “demilitarization” and “denazification” of Ukraine remain non-negotiable for ending the war. He claims the U.S. is fully aware of Russia’s position, citing a statement made by Putin in June 2024.



Russia doesn't want to end the war. pic.twitter.com/gcVAkY9CoK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2025

Лавров също така заяви, че с действията си украинският президент Володимир Зеленски доказвал, че е "нацист" - нямало доказателства за обратното. Руският външен министър коментира думи на Кърт Волкър - бившия специален пратеник на САЩ в преговорите за Украйна и бивш посланик на Вашингтон в НАТО при Джордж Буш. Той казва, че Путин е убеден, че Украйна трябва да бъде част от Русия - нещо, което Лавров отказа да коментира. Но акцентира върху коментара на Волкър, че руският диктатор смята украинския лидер за "нацист" и не го счита за легитимен президент. "Е, да", заключи Лавров и се аргументира с това, че Зеленски постоянно награждавал бойци от батальона "Азов" и "други нацистки батальони със знаците на Нацистка Германия на ръкавите им".

Lavrov stated that Zelensky, through his actions, is proving himself to be a Nazi, and there is no evidence to the contrary. He also added that the demilitarization and denazification of Ukraine are mandatory conditions for ending the war. pic.twitter.com/qdCbqTUcWU — WarTranslated (@wartranslated) November 11, 2025

НАТО - следващият пазар за украинските дронове

Същевременно Украйна трябва да продължава да разчита най-вече на собствените си способности, за да се защитава. Страната вече доказа, че е добра в иновациите - най-вече при разработването на дронове, и следващата цел за украинската индустрия за безпилотни летателни апарати са пазарите на НАТО, пише Bloomberg. Според медията Украйна в момента произвежда около 4 милиона дрона годишно - вероятно повече от всички страни от Алианса, взети заедно. САЩ произвеждат около 100 000 военни дрона годишно.

Още: Украйна иска ли, иска "Томахоук", а се оказва, че сама е направила по-мощна ракета (ВИДЕО)

През 2022 г. в Украйна имаше само 10 производители на дронове, а сега те са 500 и произвеждат всички видове - от FPV дронове, които струват няколкостотин долара, до системи с голям обсег, способни да поразяват отдалечени цели. Така страната тихичко се превръща в суперсила, що се отнася до безпилотните машини.

Вижте видео на украинския наземен дрон T11, разработен от Pivdennyi Park и създаден за логистика на фронтовата линия. Той пренася до 200 кг, има обхват от 45 км и се движи със скорост 14 км/ч. Идеален е за презареждане на позиции, където обикновеният транспорт е твърде рискован.

Ukraine’s T11 ground drone, developed by “Pivdennyi Park,” is built for frontline logistics. It carries up to 200 kg, has a range of 45 km, and moves at 14 km/h: ideal for resupplying positions where manned transport is too risky. pic.twitter.com/Fvc1eWyirq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

След резкия спад в интензивността на сраженията на фронта, отчетен на 10 ноември (с 95 сблъсъка по-малко спрямо 9 ноември), активността отново се вдигна до над 200 сражения. На 11 ноември са станали 217 бойни сблъсъка, което е с 47 повече спрямо предходното денонощие (тогава бяха 170). Руснаците са хвърлили 44 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 33 по-малко на дневна база и е изключителна рядкост да има дори под 100 КАБ за 24 часа през последните 2 години. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4080 изстреляни снаряда, като това е с около 150 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 3965 FPV дрона, което е с около 1680 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Още: Секретно проучване: Руснаците за пръв път са уморени от войната, защото обедняват (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всички военни и анализатори гледат към Покровското направление, където според ВСУ са спрени 76 руски пехотни атаки за денонощието. Още 23 са отблъснати в спомагателното от юг Олександриевско направление. Руснаците са извършили 18 нападения в Купянското направление, за което един от най-видните военнопропагандни Z-канали вече каза, че се използва усилена пропаганда, че град Купянск е почти превзет. В Южнослобожанското направление (т.е. северната част на Харковска област, при град Вовчанск) е имало 17 сражения за денонощието, в посока Константиновка - 16, в Лиманското направление - 12, в пограничния район на Сумска област с руската Курска област - 10, гласят данните от украинската армия.

На този фон се появи видео, което показва нагледно как действат руските сили - окупатор в случая е искал да заснеме една "красива офанзива", но вместо това е снимал красива експлозия. Героичното напредване на негов другар в Донбас не се е оказало това, което войникът е искал да увековечи.

Още: Най-голямата руска площадка за изстрелване на дронове "Шахед": Сателитни снимки дават представа

A Russian occupier wanted to film a “beautiful offensive” — but instead captured a “beautiful explosion”



In Donbas, a Russian soldier tried to record his comrade’s “heroic” advance on video. Just a few seconds later, the camera captured something very different from what he had… pic.twitter.com/vIFDSmJISB — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Темпото на руското настъпление в посока Покровск остава относително бавно, вероятно защото руското военно командване продължава да провежда изтощителни настъпателни операции в целия театър на военните действия, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Оценката на експертите остава непроменена - те наблюдават сравнително малко геолокализирани кадри от руското настъпление в и около Покровск в началото на ноември в сравнение с потвърденото настъпление в средата и края на октомври. Геолокализирани кадри, публикувани на 10 и 11 ноември, показват, че руските сили са напреднали в югоизточната част на Покровск, а и незначително в югоизточната част на Мирноград (източно от Покровск). Има например видео от изоставени руски мотоциклети южно от Покровск.

Освен това са заснети кадри на руска колона, която се е опитвала да проникне под прикритието на мъглата в южните покрайнини на града, но е била унищожена. Изгорелите превозни средства бележат неуспешния опит за нападение.

A Russian column trying to enter under the cover of fog on the southern outskirts of Pokrovsk was destroyed. Burned-out vehicles now mark the failed assault attempt. https://t.co/CTqMpvjGWf pic.twitter.com/bVhlPe1jE6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2025

Още: Украйна атакува ключов енергиен обект в окупирания Донецк (ВИДЕО)

Руски военни блогъри твърдят, че силите на Путин са напреднали на север от Покровск, в северната, североизточната и източната част на града, към западната част на Мирноград от позиции в Покровск, на изток и североизток от Мирноград, както и в източната част на самия Мирноград. Събраните от ISW коментари на Z-блогъри също така сочат, че руските сили са напреднали близо до Красний Лиман (североизточно от Покровск), Сухий Яр (югоизточно от Покровск), Котлино и Удачно (и двете югозападно от Покровск). Руските военни блогъри обаче опровергават твърденията за значителен напредък на руските сили северозападно от Покровск - към Гришино - от посока Родинско.

Карта: DeepState

Руснаците искат да затворят украинския джоб в посока Покровск, като напредват по северния фланг близо до Родинско, където представляват най-голямата заплаха за затваряне на обкръжението.

Друга оценка е, че руските сили не могат да провеждат успешни наземни атаки, за да завземат и задържат допълнителна територия, въпреки че са провели успешна кампания за въздушно прекъсване на бойното поле и мисии за проникване, за да отслабят украинската отбрана и логистика в Покровск и Мирноград. Градският терен в двете населени места не е благоприятен за механизирани, моторизирани или масови пехотни атаки, целящи разширяване на контрола над територията.

Още: Няма пари: Специалният трибунал за престъпленията на Путин в Украйна може да се провали

Според ISW руските сили най-вероятно ще превземат Покровск и Мирноград, но това може би ще им отнеме повече време и ще понесат повече жертви, отколкото ако военното им командване насочи повече ресурси от други части на фронта в тази посока. То е избрало да поддържа едновременно няколко настъпателни операции в целия театър на военните действия, включително в северната част на Харковска област - в посока Вовчанск и Велики Бурлук, в източната част на Харковска област - в посока Купянск, в североизточната част на крепостния пояс в Донецка област - в посока Северск, близо до граничния кръстопът между областите Донецк, Днепропетровск и Запорожие - в посока Великомихайловка, и в източната част на област Запорожие - в посока Гуляйполе. Така руските сили се борят да поддържат едновременни настъпателни операции по оси, които не се подкрепят взаимно, през по-голямата част от войната. Постоянното отделяне на човешки ресурси и средства от Русия в различни посоки и бавното напредване, вместо да се даде приоритет на ресурсите в посока Покровск, ще удължи кампанията за превземане на самия Покровск, правят оценка американските експерти и отчитат, че все пак руското военно командване е доказало, че е готово да понесе значителните загуби и времето, необходимо за такива кампании.

Още: "Къде е токът": Украинската електрическа компания отговори със страховито ВИДЕО

Руското военно командване вероятно се стреми да поддържа фасадата, че силите на Путин постигат значителни успехи на цялата територия на театъра на военните действия - в противоречие с реалността на бойното поле. Следователно преразпределянето на сили и средства от някои райони на фронта в мащаб, необходим за бързото разбиване на украинския джоб в посока Покровск, би подкопало този наратив на Кремъл, твърди ISW.

Същевременно Мирноград продължава да бъде бомбардиран усилено - кадри показват удари на руснаците с бомби FAB-3000 и FAB-1500 по жилищни сгради там. Градът просто е унищожен:

Russian-style "liberation." Footage shows strikes by Russian terrorists using FAB-3000 and FAB-1500 bombs on residential apartment buildings in Myrnohrad, Donetsk region. The city is simply being wiped out — they no longer even distinguish between targets. pic.twitter.com/MOiyiljr8X — WarTranslated (@wartranslated) November 11, 2025

Още: Тотална разруха: Ето как изглежда Мирноград от въздуха (ВИДЕО)

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" руските въоръжени сили разширявали зоната си на контрол южно от Покровск. "В целия сектор продължават тежки сражения, като врагът постоянно контраатакува... Ожесточени сражения продължават в близост до Родинско и в покрайнините на Мирноград", пише той.

"Два майора" обръща внимание и на случващото се в Запорожка област. Там, в посока Гуляйполе, ситуацията за украинците бързо се усложни. Руският канал цитира изявление на силите за превземане на село Новоуспеновско - североизточно от Гуляйполе. Главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски обяви, че Русия се възползва от метеорологичните условия – гъста мъгла – за да проникне между украинските позиции в този сектор от фронта. Ситуацията при Гуляйполе се е влошила значително, призна той. "Врагът, възползвайки се от численото си превъзходство в сили и техника, напредна след ожесточени сражения и превзе три населени места. Войниците от Южната група сили водят изтощителни битки за Ровнопиля и Яблоково. Предприемат се подходящи мерки за подкрепа. Комбинираният огън нанесе значителни загуби на агресора", написа Сирски в Telegram.

Още: Русия нанася по-силен удар на Украйна не в Покровск, а другаде

Генералът подчерта също, че всеки метър загубена украинска земя струва на Русия стотици човешки животи. Той добави, че през последните три дни Москва е загубила около 800 души личен състав и над 100 единици различно военно оборудване в зоната на Южната група сили на украинската армия.

Според украинския лейтенант с позивна "Алекс", поддържащ Telegram канала "Офицер", проблемите в това направление са проличали преди много време, но чак сега се адресират. По думите му - още през 2024 г., когато руснаците правят първите си опити да настъпят в посока Велика Новоселка и съседните територии на Запорожка област, той е отбелязал, че "за врага е много по-изгодно да не се сблъсква с нас в пряк сблъсък при Орехов, а просто да заобиколи през Гуляйполе всички укрепления, които строим от края на 2023 година". Ако това продължи сега, последствията ще бъдат "лоши", пише каналът. "И най-интересното е, че врагът не провежда никакви сложни или гениални тактически маневри там, няма дори масивно използване на войски и техника. Както винаги, просто се прецакваме сами", отчита украинският лейтенант.

"В посока Запорожие (от десния фланг) се очаква срив през 2026 г., подобен на този в Донбас след Авдеевка и Очеретино", гласи мрачната прогноза на друг украински военен - операторът на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов. "Ако не реагираме на настоящата ситуация, както в региона Суми, всичко може да завърши трагично", пише той в канала си.

Още: Германия с допълнителна помощ за Украйна преди зимата

Според "Два майора" руснаци и украинци водят тежки сражения при Вовчанск в Харковска област. От този сектор се появи ВИДЕО 18+, което показва руските загуби на фона на опитите на военното командване да прокарва наратива за пълен контрол над града.

Руското министерство на отбраната официално обяви "пълно освобождаване" на източната част на Купянск. "Въпреки това врагът продължава да атакува от югозапад", посочва "Два майора".

През изминалата нощ Русия е атакувала Украйна със 121 дрона, от които 70 "Шахед". Украинската ПВО е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 90 от тях, като на 19 места са регистрирани удари от 31 безпилотни машини. На една локация са паднали и отломки, съобщават ВВС на Украйна.

Трима души са били ранени в Харков след атака с дронове. Разчистват се отломките, за да се види дали няма още някой, останал под тях. „68-годишен мъж и 60-годишна жена са получили наранявания и натъртвания от взривната вълна и са били хоспитализирани. Медиците са оказали помощ и на 77-годишна жена с леки наранявания. На мястото на инцидента е избухнал пожар“, уточни областният управител Олег Синехубов. Има щети по индустриална сграда и частни домове, допълни кметът на Харков Игор Терехов.

Още: Тръмп може да унищожи руската икономика и да донесе победа на Украйна по неочакван сценарий

В Павлоград, Днепропетровска област, е убит един човек при руско въздушно нападение с дронове. Имало е пожари и щети по частни бизнес сгради и автомобили.

Руското министерство на отбраната съобщи за 22 свалени дрона над страната през нощта - припомнете си какво се случи в Руската федерация: Нов успешен удар срещу предприятие на "Лукойл" в Ставрополския край (ВИДЕО).