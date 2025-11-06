Дрон като ангел-хранител спря руски "Шахед" преди да удари жилищен блок. 1000 "Шахед"-а изгоряха с един удар (ВИДЕО)

Уникално спасяване в последния момент – така може да се охарактеризират видеокадри, показващи как дрон-прехващач в последния момент спира руски дрон "Шахед", преди той да се забие в жилищна сграда в Украйна. Дронът-прехващач превръща в огромно огнено кълбо "Шахед"-а, който е едно от най-ефективните руски оръжия във войната.
Footage is circulating online showing a Russian Shahed heading toward a residential building, but it was hit by an anti-air interceptor drone. pic.twitter.com/unxI6V8avq— WarTranslated (@wartranslated) November 6, 2025
Припомняме, че известната украинска компания Wild Hornets представи тази седмица данни за дроновете-прехващачи на "Шахед" - STING. За 4 месеца, тези безпилотни летателни апарати са свалили почти 1000 "Шахед"-и, като половината от това число се пада на месец октомври – Още: Украйна с нов план за повече войници. Здравна криза заплашва страната (ОБЗОР – ВИДЕО)
Междувременно, популярният телеграм канал "Досието на шпионина" публикува информация за снощния успешен украински въздушен удар в Донецк (на местното летище), при който беше поразен склад за боеприпаси и дронове. Каналът твърди, че там е имало 1000 дрона "Шахед" и над 1500 бойни глави за ракети. С удара са унищожени освен склад за боеприпаси още склад за гориво, площадка за изстрелване на "Шахед"-ите, а оборудване за ток и комуникации е било повредено – Още: Украйна атакува Донецк, има съобщения за поразен руски склад за боеприпаси (ВИДЕО)
A video shows how Special Operations Forces drones blew up a "Shahed" warehouse in Donetsk. Over 90 percent of the launched SOF drones hit their targets! Numerous witnesses captured the powerful explosion and subsequent detonation on video. It was a joint operation involving the… pic.twitter.com/srvVENt17h— WarTranslated (@wartranslated) November 6, 2025
A warehouse containing a large number of "Shaheds" and several UAV launch sites exploded in Donetsk last night — the commander of the Separate Assault Brigade, Robert "Madyar" Brovdi, reported the strike on a high-value target.— WarTranslated (@wartranslated) November 6, 2025
He added that it was the result of a months-long,… pic.twitter.com/zOH7YQs5k4
Commander of unmanned systems Robert 'Magyar' Brovdi reports a Shahed storage, assembly, and launch base was destroyed in occupied Donetsk. The strike followed months of intelligence work by SSO, artillery, and recon units of the 414th Brigade, culminating in a precision… https://t.co/KK7QzrMBmy pic.twitter.com/E0E707rmig— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 6, 2025
За капак – днес, 6 ноември, пак е имало взрив в Стерлитамакския нефтохимически завод (СНХЗ), част от руския холдинг "Росхим". Не е ясно дали става въпрос за вторична експлозия или пак за атака с дронове, има информация за "отломки от дронове", след като в Башкирия беше обявена въздушна тревога, а руското военно министерство съобщи за 1 свален дрон, както и 2 в Курска област, в периода 8:00 до 12:00 московско време – Още: Удар след удар: По две руски рафинерии, едната на "Лукойл", и две ел. подстанции в Русия (ВИДЕО)
Ukrainian sanctions reached a Russian oil refinery in Bashkiria, which was seen smoking by morning. pic.twitter.com/waY0ABYjJh— WarTranslated (@wartranslated) November 6, 2025