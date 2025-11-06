Войната в Украйна:

Дрон като ангел-хранител спря руски "Шахед" преди да удари жилищен блок. 1000 "Шахед"-а изгоряха с един удар (ВИДЕО)

06 ноември 2025, 15:10 часа 762 прочитания 0 коментара
Дрон като ангел-хранител спря руски "Шахед" преди да удари жилищен блок. 1000 "Шахед"-а изгоряха с един удар (ВИДЕО)

Уникално спасяване в последния момент – така може да се охарактеризират видеокадри, показващи как дрон-прехващач в последния момент спира руски дрон "Шахед", преди той да се забие в жилищна сграда в Украйна. Дронът-прехващач превръща в огромно огнено кълбо "Шахед"-а, който е едно от най-ефективните руски оръжия във войната.

Припомняме, че известната украинска компания Wild Hornets представи тази седмица данни за дроновете-прехващачи на "Шахед" - STING. За 4 месеца, тези безпилотни летателни апарати са свалили почти 1000 "Шахед"-и, като половината от това число се пада на месец октомври – Още: Украйна с нов план за повече войници. Здравна криза заплашва страната (ОБЗОР – ВИДЕО)

Междувременно, популярният телеграм канал "Досието на шпионина" публикува информация за снощния успешен украински въздушен удар в Донецк (на местното летище), при който беше поразен склад за боеприпаси и дронове. Каналът твърди, че там е имало 1000 дрона "Шахед" и над 1500 бойни глави за ракети. С удара са унищожени освен склад за боеприпаси още склад за гориво, площадка за изстрелване на "Шахед"-ите, а оборудване за ток и комуникации е било повредено – Още: Украйна атакува Донецк, има съобщения за поразен руски склад за боеприпаси (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

За капак – днес, 6 ноември, пак е имало взрив в Стерлитамакския нефтохимически завод (СНХЗ), част от руския холдинг "Росхим". Не е ясно дали става въпрос за вторична експлозия или пак за атака с дронове, има информация за "отломки от дронове", след като в Башкирия беше обявена въздушна тревога, а руското военно министерство съобщи за 1 свален дрон, както и 2 в Курска област, в периода 8:00 до 12:00 московско време – Още: Удар след удар: По две руски рафинерии, едната на "Лукойл", и две ел. подстанции в Русия (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Боеприпаси Донецк Башкирия война Украйна руска рафинерия Шахед руски дронове дрон-прехващач Башкортостан Стерлитамак
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес