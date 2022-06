Путин нагло отрече за Кременчук, Русия готви анексиране, Украйна се тревожи за най-голямата си АЕЦ

"Нашата армия не атакува нито един обект от гражданската инфраструктура. Имаме всички възможности да знаем какво къде се намира", заяви Путин на пресконференция в туркменистанската столица Ашхабад. Вчера руският външен министър Сергей Лавров също заяви, че руските сили не са атакували мола, а че цел на атаката е бил оръжеен склад в близост - това е версията и на руското военно министерство, че складът е бил ударен и от взрива е поразен търговският център. Публикувани многобройни видеокадри обаче показват, че това не е вярно и има директно ракетно попадение в мола.

❗️Zelenskyy published the moment when a #Russian missile hit the "Amstor" shopping center in #Kremenchuk



According to him, the #Kremlin gave a deliberate order to strike exactly at the coordinates where the shopping center with people inside was located. pic.twitter.com/q7eUBZwwGC — NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2022

Що се отнася до войната в Украйна, която Путин нарича "специална военна операция", руският президент каза следното: "Специалната военна операция на Русия в Украйна протича по план и не е необходимо да се определят срокове за нейното приключване. Аз, разбира се, съм върховен главнокомандващ, но все пак не съм завършил Генералщабната академия. Доверявам се на хората, които са професионалисти. Те действат така, както смятат за необходимо, за да постигнат крайната цел".

Според него целта е да се освободи Донбас, да се защитят живеещите там хора и да се "създадат условия, които да гарантират сигурността на самата Русия". "Работата върви спокойно, ритмично, войските се придвижват и постигат целите, които са поставени като задача на определен етап от тази бойна работа. Всичко върви по план".

На въпрос за евентуалния момент на приключване на войната руският президент отговори: "Няма нужда да казвам нищо за момента. Никога не говоря за това, защото това е животът, това е нещо реално. И е погрешно да го приспособяваме към някакъв краен срок. "Това е свързано с интензивността на бойните действия, която е пряко свързана с възможните загуби, и преди всичко трябва да мислим за спасяването на живота на нашите момчета"

Междувременно Украйна предупреждава, че е възможно руската армия да инсценира инцидент при Запорожката АЕЦ – най-голямата в Европа, която е под руски контрол, за да обвини Киев. Кметът на Енергодар Дмитро Орлов твърди, че руски войници отвличат и измъчват работещи в АЕЦ-а, за да кажат те, че са пуснали взрив в охладителните резервоари на атомната централа и че украинското ръководство на централата е съдействало.

Що се отнася до Херсон, новината оттам е, че според украинското партизанско движение в Херсонска област се готви руска анексия на Херсон и Запорожието под името "губерния Таврия": Руските окупатори подготвят фалшивия референдум за анексирането на Донецк, Луганск, Херсон и Запорожието. Таврия е историческа провинция от времето на Руската империя, а съгласно сценария, част от Херсонска област и част от Запорожието ще бъдат анексирани от Русия директно, като се готвят и "псевдо референдуми". Потвърждение за готвен "референдум за самоопределение" има от "временния ръководител на администрацията на Херсонска област" Кирил Стремоусов. "Готвим се да направим референдум за самоопределение, ще приемем решение и ще се присъединим към Руската федерация като пълноценен субект", казва той, цитиран от "Интерфакс". Датата, която се посочва, е 11 септември - а според съветника на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски Олексий Арестович това е сигнал, че Русия ще води активна нападателна война в Украйна до месец август и после "ще се окопава". Това кореспондира и с новина в "Интерфакс", че има предложение за създаване на "дългосрочна програма" за осигуряване на пребиваването на "евакуираните от Донецката и Луганската народни републики", което подсилва съмненията как Русия води целенасочена политика на обезлюдяване що се отнася до украинското население в Донецка и Луганска област. В посока към Кривой Рог има разположена нова една батальонно-техническа група, вероятно с цел операции към границата между Херсонска област и Днепропетровск.

Развитието на военните действия в Украйна

Според сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия във Фейсбук, опитите на руската армия да обкръжи напълно Лисичанск продължават. Основните усилия на руснаците са да се постави под контрол магистрала Т1302 от Лисичанск към Бахмут. Военните действия в Лисичанск са съсредоточени при петролната рафинерия на града, в югоизточните и югозападните квартали на населеното място. В дневния анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната се цитира информация от проруския Телеграм канал "Рибар" за успешно преминаване на руски военни на река Сиверски Донец на северозапад от Лисичанск, при Привиля, т.е. с пълна сила върви опитът за обкръжаване на Лисичанск. А в посока Бахмут е имало боеве при две села, където украинците казват, че са постигнали победи, но е видимо, че градът скоро ще стане цел на руснаците – там има вече една батальонно-тактическа руска група, вероятно с цел да атакува Бахмут по магистрала Е40, от югоизток. Телеграм каналът "Рибар" също признава, че магистралата е под украински контрол, но и под постоянен обстрел от руската артилерия т.е. това не е безопасен логистичен път и украинските части в Лисичанск не могат да получават адекватна помощ по него.

Украинската армия съобщава, че руската армия не е отбелязала напредък що се отнася до направлението към Славянск и това към Краматорск. Именно тези два града се считат за ключови за успешната отбрана на Донецка област, след като на практика Украйна загуби Луганска област – там последната ѝ крепост е Лисичанск, но едва ли ще бъде възможно градът да бъде спасен.

В Харковска област е имало руска атака при Деменциевка, но украинците съобщават, че тя е била успешно отблъсната. Руснаците обаче твърдят, че атаката била успешна – независимо потвърждение още няма.

Имало е още една успешна украинска атака на Змийския остров – по информация на украинската армия, унищожена е още една руска ракетна установка "Панцир", с което само за половин седмица унищожените там такива установки са 4. Убити са и 40 руски войници, унищожени са и 3 гаубици и три бронирани автомобила: Боевете за Змийския остров. Защо това парче скала с площ 20 хектара е толкова важно?

Отделно, беларуската опозиционна телевизия NEXTA публикува видео как жилище в Николаев бива ударено от руски обстрел. Поне 5 са загиналите, 5 са ранени.

A video showing #Russia's attack on an apartment building in #Mykolaiv has appeared.



At least five people were killed and another five were wounded as a result of the attack. pic.twitter.com/TGe5BCGbfY — NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2022

Руската информационна агенция "Интерфакс" пък обръща сериозно внимание на новината, че Норвегия ще достави три ракетни установки за залпов огън на Украйна, заедно с Великобритания. Ангажиментът беше потвърден от норвежкия министър на отбраната.