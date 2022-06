16 убити и 59 ранени при ракетния удар по търговски център в Украйна

"Към момента знаем за 16 загинали и 59 ранени, като 25 от тях са хоспитализирани. Информацията се актуализира", заяви Сергий Крук в Телеграм.

Украинското министерство на отбраната по-рано заяви, че ударът в Кременчук е бил умишлено нанесен така, че да съвпадне с най-натоварените часове в търговския център и да доведе до максимален брой жертви.

Кременчук бе нападан няколко пъти в хода на войната дотук, имаше атаки и по индустриални обекти. Президентът Зеленски написа, че по време на атаката най-малко 1000 души са били в района на удара. По думите му молът не представлявал опасност за руската армия и нямал стратегическо значение за руснаците.

Още: Десетки загинали и ранени при нови руски атаки в Украйна

“They will not install bodies, but parts of bodies. This is terrible. I just saw a torso with its arms torn off. Only a frame the size of a football field remained from the building,” ABC News correspondent James Longman. pic.twitter.com/sJykPa6vaX