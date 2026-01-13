Хиляди засегнати пътници: Затвориха летището във Виена

Виенското летище е затворено до 11 часа местно време днес поради заледяване на пистата, предизвикано от ниски температури и снеговалеж, съобщиха австрийски електронни медии, цитирани от БТА.

Пристигащите полети биват пренасочвани, а планираните излитания се забавят или отменят. Засегнати са хиляди пътници, съобщиха от ръководството на авиовъзела.

Още: Зимата скова Европа: Отменени полети и блокиран транспорт (ВИДЕА)

Препоръчва се пътниците да проверят статуса на полета си на електронните сайтовете на авиокомпаниите. Ако полетите са отменени, молбата на летищното ръководство е пътниците да не се отправят към летището.

Работи се интензивно за възстановяване на въздушното движение, засега се очаква прекъсването на въздушния трафик да продължи до 11 часа, се посочва в съобщение на летището във Виена.

Още: Снежен капан: Над 700 отменени полета в Амстердам (ВИДЕО)