"Хората се нуждаят от Великден без заплахи": Зеленски отговори на предложението на Путин за примирие

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди готовността си да въведе прекратяване на огъня по време на Великденските празници. "Украйна неведнъж е заявявала, че сме готови за симетрични мерки. Предложихме примирие по време на великденските празници тази година и ще действаме в този дух. Хората се нуждаят от Великден без заплахи и от реални стъпки към мира, а Русия също има шанс да не възобнови ударите след Великден", написа той в профилите си в социалните мрежи.

По-рано тази вечер стана ясно, че руският президент Владимир Путин предлага примирие за Възкресение Христово. То ще влезе в сила в 16 часа местно време на 11 април, събота, и ще продължи да действа до полунощ на 12 април, неделя.

