Свалените дронове: 21 броя, всички снаряжени, целта е била да летят над Литва и Полша

Свалените дронове над въздушното пространство на границата на Полша са били общо 21 - всички снаряжени, част от тях са от Русия, друга част са от Беларус. Един от тях се е приземил в средата на Полша, друг е поразил къща - тези два не са летели към Украйна и са били свалени, благодарение на бързата реакция на нидерландски изтребители, излетели от Естония, плюс полски, които са прехванали целите.

Това стана ясно от думите на българските евродепутати от Европейската народна партия (ЕНП) Андрей Ковачев, Андрей Новаков и Емил Радев пред репортер на Actualno.com и български медии в Европейския парламент в Страсбург. Информацията бе изнесена от източници на Новаков, който е член на комисията по отбрана в Европарламента, в която евродепутатите са провели спешна среща часове след атаката.

"Трудно може да се говори за случайност. Има вече публична информация, че в част от дроновете са намерени полски и литовски сим карти, което означава, че са били предназначени да летят над тези страни. Това е причината да бъде задействан чл. 4 от НАТО", каза Новаков.

"Всеки сантиметър територия на ЕС и НАТО ще бъде отбраняван", припомни от своя страна Ковачев думите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по отношение на ескалацията на напрежението с навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша.

