И България очаква война в Молдова, Украйна предупреди за руска ракета, минала над украинска АЕЦ

Новината идва на фона на предупреждение от Украйна пред МААЕ, че на 16 април руска ракета е прелетяла директно над украинска АЕЦ (Южноукраинската атомна централа). МААЕ проучва въпроса, а междувременно публикува доклад, според който към момента всички известни радиоактивни вещества в украинските АЕЦ са налични т.е. няма липсващи резерви. Към днешна дата, в Украйна работят 7 атомни реактора, включително Запорожката АЕЦ, най-голямата в Европа, други 8 са спрени за планови ремонти.

Отделно, в свой материал авторитетното британско издание Financial Times (FT), позовавайки се на свои източници, посочва, че някои от най-големите енергийни компании в Европа се подготвят да изпълнят условията на Владимир Путин за плащане на руския газ. Схемата е - откриват се сметки в твърда валута (евро, долари) и в рубли в "Газпромбанк". Клиентът плаща в твърда валута, следва превалутиране, но то се прави от руска страна и не е обичайното автоматично. Валутната операция минава през Московската фондова борса, като няма гаранция кога ще бъде извършена сделката, защото няма краен срок. Освен това, курсът за превалутиране е "борсов", по руски условия.

За кои компании става въпрос в материала на FT - доставчици в Германия, Австрия, Словакия и Унгария. Конкретни имена са германската Uniper, последният германски акционер в "Северен поток 2" и OMV. В OMV 30% дял т.е. блокираща квота има австрийската държава, а австрийският канцлер категорично обяви, че Австрия ще плаща в евро. Италианската Eni пък обмисляла какво да прави.

Същевременно, украинската прокуратура съобщи, че e идентифициралa 10 руски войници, заподозрени в извършването на военни престъпления в киевското предградие Буча. Военнослужещите от 64-та моторизирана пехотна бригада на руската армия са заподозрени в предумишлено убийство, жестоко отношение и други нарушения по време на окупацията на Буча през март.

The despicable 10.

Ten russian butchers from the 64th brigade have been identified and named suspects responsible for committing #BuchaMassacre. This unit had been awarded for its atrocities, and returned to the battlefield. Justice for war criminals is inevitable. pic.twitter.com/aTU18ZjJ3C — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 28, 2022

Разследващите са установили и повече от 8000 случая на предполагаеми военни престъпления след нахлуването на Русия. ОССЕ: Военните престъпления на Русия са далеч повече от военните престъпления на Украйна

Войната в Украйна

Най-малко 10 души са пострадали при снощния обстрел на Киев от страна на Русия, а в Одеса украинската ПВО е обезвредила 3 руски крилати ракети. Това стана при визитата на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш. Гутериш заяви по време на посещението си в Киев Съветът за сигурност не е успял да отиде достатъчно далеч в усилията си да "предотврати и прекрати" войната на Русия в Украйна.

"Нека бъда много ясен: Съветът за сигурност не успя да направи всичко, което е по силите му, за да предотврати и прекрати тази война. И това е източник на голямо разочарование, неудовлетвореност и гняв", каза той на пресконференция със Зеленски.

Video of the consequences of today's missile strike in the Shevchenko district of #Kyiv.



According to preliminary information, ten people were injured and five rescued. Search and rescue work continues. pic.twitter.com/vmCAZzd9M3 — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

⚡️10 people injured as a result of missile attack on Kyiv.



Ukraine’s State Emergency Service reported that a Russian missile strike injured 10 people and partly destroyed the first two floors of a 25-story building.



📸 State Emergency Service pic.twitter.com/2Dp7nJcz1q — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 28, 2022

"Във временно окупираните територии руските окупационни власти продължават да предприемат мерки за ограничаване на движението и задържането на местни жители и блокиране на хуманитарни стоки от територията на Украйна. Освен това руски окупатори ограбват селяни. Например, над 60 тона пшеница са откраднати от селскостопанско дружество в град Камянка-Днепровска заедно с камион", съобщава главният щаб на украинската армия на фейсбук страницата си. Това е втори пореден ден с такива новина след съобщение, че руска област краде украинска реколта.

Украинската армия съобщава за 9 отблъснати руски атаки в Донбас, унищожени 6 танка, 1 артилерийска система, 12 БТР-а, 1 установка "земя-въздух" и 1 автомобил. Отделно са свалени 1 руски самолет, 5 крилати ракети и 9 дрона.

Същевременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че нейните сили са унищожили 7 украински склада за гориво и боеприпаси с високоточни ракети и общо 17 военни обекта, включително ракетен комплекс С-300 в Николаев, както и складове "със западно оръжие" в Запорожието. От Донецк се появи видео на горящ склад за гориво, но според беларуската опозиционна телевизия NEXTA това е област, контролирана от руската армия. А говорителят на руското военно министерство генерал-майор Игор Конашенков се похвали, че руското ПВО свалило украинска ракета, насочена срещу Херсон - независимо потвърждение няма. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, заяви, че военните могат да напуснат "Азовстал", ако се предадат. Кремъл не вижда какво още може да се дискутира по ситуацията около "Азовстал". "Руският президент Владимир Путин заяви, че цивилните могат да се изтеглят оттам, а военните трябва да сложат оръжие", каза Песков.

Междувременно в Полша пристигна испанският военен кораб "Изабел", който носи най-големия дял военна помощ от страна на Испания за Украйна, доставян досега от Мадрид за Киев. В доставката са включени оръжия, 30 военни камиони и 10 БТР-а.