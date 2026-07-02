Пеевски: Моят личен живот е моя тема

"От тук нататък моят личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи", каза лидерът на ДПС Делян Пеевски пред медиите след като вътрешния министър Иван Демерджиев изнесе информация в парламента за неговите полети през последните 8 години, както и за пасажерите в тях, като от трибуната се чуха имената на конституционния съдия Десислава Атанасова и бизнесмена Александър Сталийски.

Пеевски смята, че сигналите, които е подал, са се потвърдили, а именно, че министър Демерджиев незаконно е разследвал личния му и частен живот за полети, които са платени от него и неговото семейство.

Попитан как ги плаща като е санкциониран от САЩ и Великобритания, Пеевски отговори: "Нито една санкция не работи в България".

227 полета за 8 години

Преди минути от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че от 2018 г. насам Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти, като то тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. "Проверката обхваща дълъг период от време, както казах, към момента сме установили кой е заплатил един от полетите", обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна във връзка с полетите на Делян Пеевски, уточняваайки, че информацията все още се обработва. Полетите по информация на Демерджиев са платени от адвокатско дружество, като МВР уточнява на какво основание. Демерджиев заяви, че се касае за 6 частни полета с дестинация София - Истанбул на стойност 122 хил. евро. "Пеевски е пътувал, но не са платени от него, а от адвокатско дружество "Ангелов - Андреев и партньори", добави Демерджиев. ОЩЕ: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски