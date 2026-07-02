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"Тази жена когато и да напусне българското образование, ще е късно": Яростна реакция на позитивизма на Янка Такева

02 юли 2026, 12:19 часа 1029 прочитания 0 коментара
Снимка: Висше училище по телекомуникации и пощи
"Тази жена когато и да напусне българското образование, ще е късно": Яростна реакция на позитивизма на Янка Такева

Тази жена когато и да напусне българското образование, вече ще е късно. Това коментира гл.ас. д-р Александър Стоянов, учен от Института за исторически изследвания на БАН, преподавател по история в Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ" и изтъкнат историк, по адрес на Янка Такева.

Реакцията е по повод думите на председателя на Синдиката на българските учители, че родното образование е най-доброто в Европа.

"Нашето образование дава и много практическа компетенция. Не вярвайте на хората, което казват, че нашите деца нямат практически умения. Не е вярно. Нашите деца могат да завъртят ключа, да светнат лампата, те учат цялата верига. Докато в другите професионални училища в Европа учат модулно", обяви Такева, която ръководи синдиката към КНСБ от 1994 г.

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"Българското образование е пълен и необратим провал"

"Нямам представа как се справят комшиите и не ме интересува - тяхното образование е техен проблем. Българското образование е пълен и необратим провал", категоричен е учителят по история.

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"Вече 7 години влизам в класните стаи и заявявам най-отговорно, че с този синдикат и с това министерство, ние, учителите, сме принудени всеки ден да гледаме как знанието, умовете и желанието за развитие на поколение след поколение умират", категоричен е Стоянов

Според него България е мащеха на своите деца и е безхаберна за бъдещето на нацията си. По думите на историка България се подиграва с таланта, способностите и възможностите на няколко поколения българчета.

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"Госпожо Такева, гордея се, че не членувам във вашия синдикат - да, вашият, защото той е на Такева, а не на учителите. Дано историята ви запомни като душегубеца който сте. Аз лично ще се постарая това да стане факт. В крайна сметка времето е наше и то ще ни излекува от вас и копоите ви, които всеки ден погубват просветата. Същото важи и за онези бездушни същества в МОН", изрази възмущението си Александър Стоянов.

 

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Янка Такева училище образование Александър Стоянов
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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