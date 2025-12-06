Няма измъкване: Заповедта за арест на Путин остава в сила дори мирният план на Тръмп да обяви амнистия

Заповедите за арест, издадени от Международния наказателен съд (МНС) за Владимир Путин и петима други високопоставени руски служители, обвинени във военни престъпления в Украйна, ще останат в сила, дори ако бъде обявена всеобща амнистия, както предвижда една от точките в мирния план на Доналд Тръмп, писан под руска диктовка. Това беше обявено от МНС в петък, 5 декември. За да бъдат спрени заповедите за арест, ще е необходима отделна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, уточняват от МНС.

"Ако бъде постигнато мирно споразумение, което след това позволява на Съвета за сигурност да ни помоли да отложим разследването, тогава това ще е въпрос на политически процес за Съвета за сигурност. Но за нас, в крайна сметка, това няма да попречи на правосъдието", бе категоричен заместник-прокурорът на МНС Нажат Шамим Хан, позовавайки се на Римския статут, основополагащия документ на организацията.

"Ние сме длъжни да спазваме нашата харта, която не взема предвид някои от тези политически споразумения", каза на свой ред и друг заместник-прокурор, Маме Мандиайе Нианг, цитиран от Ройтерс.

Припомняме, че през 2023 г. МНС издаде заповед за арест на Путин за масови депортации на деца от окупираните територии на Украйна. Същата заповед е издадена и за детския омбудсман на Русия Мария Лвова-Белова - впрочем тя самата в цинизма си дори не крие, че е осиновила едно от тези отвлечени деца. Руският Франкенщайн обясни как се крадат и пречупват украински деца (ВИДЕО)

За издирвани лица са обявени от МНС също и бившият руски военен министър Сергей Шойгу, и началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов - отново заради военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Припомняме, че една от 28-те точки от мирния план на Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев предвижда, че "всички страни, участващи в конфликта, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната" - нещо, което е абсолютно неприемливо за жертвите на войната в Украйна. Предполага се, че след дискусиите в Женева САЩ вече са изключили клаузата за амнистия за Русия за военни престъпления от преработения мирен план, както съобщи миналата седмица ABC News.

