На втора инстанция: Руското военно министерство също е отговорно за разбил се в жилищна сграда военен самолет

Областният съд в Краснодар реши, че руското военно министерство също е виновно за катастрофата на руски изтребител-бомбардировач Су-34, който се разби в жилищна сграда в град Ейск през октомври, 2022 година, съобщава "Комерсант". Така на втора инстанция и министерството е признато за отговорно, след като на първа инстанция беше взето друго решение

Първоинстанционният съд беше разпоредил обезщетение да се събере единствено от руската федерална държавна бюджетна институция "Съвместно стратегическо командване на Източния военен окръг". Апелативният съд е обаче казва, че ако няма достатъчно пари, които да покрият обезщетението, руското военно министерство също трябва да даде.

Шестнадесет души загинаха при самолетната катастрофа на 17 октомври 2022 г., когато военен самолет се разби в девететажна сграда в Ейск. Сред загиналите е възрастна жена, чиито роднини са завели дело за обезщетение за вреди и морални вреди. Пострадалите са поискали "Съвместно стратегическо командване на Източния военен окръг", собственикът на военния самолет и руското министерство на отбраната да бъдат включени като ответници. През май 2024 г. Градският съд на Ейск частично уважи исковете на семейството, но не е включил руското военно министерство като ответник. Впоследствие заповедта за възстановяване е била изменяна два пъти от апелативния и касационния съд, като сумите за възстановяване са били намалени (в публикуваните документи не са предоставени подробности за сумите).



Последното решение на Краснодарския окръжен съд установява субсидиарна отговорност на военното ведомство в производството по възстановяване в полза на семейство от Ейск. Окръжният съд постановява, че руското министерство на отбраната, като основен администратор на бюджетни средства, следва да носи отговорност за финансовите задължения на подчинените си структури.



Източник: Комерсант